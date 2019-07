S-a ridicat si a plecat de la conferinta! Naomi Osaka, DISTRUSA dupa eliminarea de la Wimbledon: ce a spus nipona

Naomi Osaka, proaspat detronata din fotoliul de lider mondial de Ashleigh Barty, a pierdut in primul tur la Wimbledon, fiind invinsa de Yulia Putintseva din Kazakhstan, scor 7-6 6-2.

Distrusa de acest rezultat neasteptat, nipona nu s-a putut stapani si a parasit in lacrimi conferinta de presa.

"Pot sa plec? Simt ca o sa incep sa plang", a fost reactia lui Naomi Osaka.

Inainte sa plece din conferinta, jucatoarea din Japonia a explicat ca nu reuseste sa se controleze si sa faca fata presiunii.

"Cheia pentru mine era sa ma distrez. Trebuie sa invat cum sa ma distrez ca sa alung presiunea. Sper sa gasesc o cale sa fac asta", a spus Osaka.

"I feel like I'm about to cry."@Naomi_Osaka_ leaves her press conference in tears following her first round loss to Putintseva.#Wimbledon pic.twitter.com/JasXryhe5x