S-a prefăcut accidentată? ”N-ai pic de profesionalism!” Garbine Muguruza, furioasă după ce a fost eliminată de la US Open 

Garbine Muguruza a părăsit ediția 2021 a Openului American în faza optimilor de finală, învinsă de campioana en-titre a turneului de la Roland Garros, Barbora Krejcikova, scor 6-3, 7-6.

Partida s-a încheiat cu un scandal monstruos, Krejcikova acuzând o accidentare gravă și neparticipând nici la interviul oferit de regulă de învingătoare pe teren, și nici la conferința de presă. Spre finalul meciului, la 3-0 în tiebreak pentru Krejcikova, jucătoarea din Cehia s-a deplasat cu o viteză redusă înspre marginea terenului, pentru a se șterge de prosop, spre nemulțumirea vizibilă a Garbinei Muguruza, deja pregătită să servească în momentul în care Krejcikova abia își începuse pașii către marginea terenului.

"Thank you, I'm sorry" ????

"That is so unprofessional" ????

Barbora Krejcikova and Garbine Muguruza have a tense exchange at the net after the Czech wins their #USOpen last-16 encounter following a lengthy medical timeout pic.twitter.com/JopI50J0zi