”Am pielea de găină acum! Știam ce luptătoare e Simona Halep, a fost grozav pentru mine!” Mesajul Svitolinei pentru Halep după meci 

Simona Halep a părăsit Openul American în faza optimilor de finală, cedând în fața numărului 5 mondial, Elina Svitolina, scor 6-3, 6-3. Unul dintre momentele cruciale ale partidei s-a consumat la 3-3 în primul set, când sportiva din România a ratat două mingi de break și și-a pierdut concentrarea în partea finală a setului.

”A fost un meci grozav, am fost foarte încântată să-l joc. Știam ce luptătoare e Simona Halep și sunt extrem de bucuroasă cu victoria. Îmi trăiesc în fiecare zi visul, jucând aici în fața voastră, pe una dintre scenele mari ale lumii tenisului. Am pielea de găină, vă mulțumesc pentru sprijinul vostru,” a declarat Elina Svitolina după ce a învins-o pe Simona Halep în optimile US Open 2021.



Svitolina o conduce acum pe Simona Halep cu 6-5 la meciurile directe, iar diferența scorului partidelor din turneele de mare șlem a fost redusă la 2-1 în favoarea româncei.

Pentru cele trei victorii bifate pe tabloul principal la New York, Simona Halep va încasa un cec în valoare de $265,000.

Sad that she lost but so proud of Simo by the way she played and fought at Us Open this year, we weren't even sure she will be able to play and she had the best result in 5 years, hopefully she can recover 100% soon. Hai Simo, keep fighting!!!! ???????????? pic.twitter.com/5AGT69phzp