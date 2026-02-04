LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 12:00, Ianis Hagi și Alanyaspor joacă în Cupa Turciei meciul cu Boluspor, contând pentru faza grupelor competiției.

Ianis Hagi la Alanyaspor în acest sezon



Luna trecută, internaționalul român a fost pe teren în Rizespor – Alanyaspor (1-1), partidă în care a contribuit din plin la egalul scos în deplasare.

El a fost implicat în faza care în cele din urmă a adus punctul echipei sale în meciul din Super Lig.

Problema e că fix când a avut această reușită, confirmată și de nota sa bună, 7,5, a doua cea mai mare din echipa oaspeților, Ianis Hagi a primit și o veste proastă!

Concret, în minutul 87, la doar 15 minute după introducerea sa pe teren în locul lui Karaca, internaționalul român a primit un „galben“. Imediat, a apărut pe ecranul televiziunii turce și consecința avertismentului primit de Ianis: „Suspendat pentru meciul următor“.

Astfel, Hagi a ratat meciul cu Eyupspor din etapa a 20-a din Super Lig.

De când s-a transferat la Alanyaspor, în septembrie 2025, Ianis Hagi a reușit 2 goluri și 2 pase de gol în 14 meciuri din Super Lig.

A mai jucat două partide în Cupa Turciei, fără realizări notabile.

