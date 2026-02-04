La cum se dezvoltă cariera antrenorului Cristi Chivu (45 de ani) se poate spune că cerul e limita pentru fostul căpitan al României.

Ajuns pe banca unei echipe uriașe, după doar 13 meciuri la Parma, Chivu a valorificat din plin această oportunitate imensă. Bilanțul său confirmă această realitate: 37 de meciuri, 26 de victorii, 2 egaluri, 9 înfrângeri, golaveraj: 80-35! Așadar, în dreptul românului e trecut un procentaj al victoriilor, de 70,2%. Impresionant pentru un tehnician fără experiență la acest nivel, în trecut.

În acest moment, cu un avans de cinci puncte față de locul 2, Interul lui Chivu are prima șansă la titlu, în Serie A. De fapt, formația milaneză rămâne în cursă pentru o triplă fantastică. Pentru că Inter e calificată în play-off-ul optimilor Champions League și, diseară (ora 22:00, VOYO), va juca și în sferturile Cupei Italiei, după cum Sport.ro a scris aici.

Chivu a iertat, dar n-a uitat

Prefațând duelul din această seară cu Torino, Chivu și-a adus aminte cum, la începutul sezonului, a fost ținta unor critici din cauza unei decizii care acum și-a arătat utilitatea. Concret, asigurându-le jucătorilor un program echilibrat, Chivu și-a ferit elevii de accidentări grave.

„Am acordat zile de odihnă, înaintea meciurilor importante, şi am fost criticat în presă pentru asta. Sunt multe meciuri, creşte riscul de accidentare, dar când suntem în atâtea competiţii, este un risc pe care trebuie să-l acceptăm“, a declarat tehnicianul român.

Meciul Inter - Torino se joacă pe arena U-Power din Monza, întrucât San Siro se pregăteşte pentru festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă (6-22 februarie).

De la începutul anului, Inter a disputat nouă partide, în toate competițiile: 7 victorii, 1 egal, 1 înfrângere.