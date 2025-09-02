Taylor Townsend a ratat într-o manieră dramatică prima calificare a carierei în sferturile de finală ale unei probe individuale de turneu de mare șlem.
Jucătoarea americană a ratat opt mingi de meci în fața dublei campioane de Grand Slam, Barbora Krejcikova din Cehia.
Opt mingi de meci ratate de Townsend, în meciul cu Krejcikova din optimile US Open 2025
Fără set pierdut în primele trei tururi și cu o victorie impresionantă împotriva numărului cinci mondial, Mirra Andreeva - 7-5, 6-2 -, Taylor Townsend a pierdut în optimi scor 1-6, 7-6 (13), 6-3, la capătul a trei ore de joc.
Townsend a plâns după finalul dureros al meciului
Townsend a ratat o primă minge de meci la scorul de 6-1, 5-4, după care a trecut pe lângă trei oportunități consecutive de a închide partida, la scorul de 6-3, în tiebreak-ul setului secund.
Și Krejcikova a irosit trei mingi de set până să câștige manșa cu 15-13, în tiebreak, iar, în manșa finală, a profitat de a doua minge de meci procurată.
Opt mingi de meci pierdute au costat-o pe Townsend $260,000
Inabilitatea americancei Taylor Townsend de a obține calificarea, în ciuda celor opt ocazii, a făcut-o pe Barbora Krejcikova mai bogată cu $260,000.
Cehoaica și-a asigurat $660,000 prin calificarea în faza ultimelor opt, pe când Taylor Townsend se va mulțumi cu un premiu de $400,000.
Călătoria americancei Taylor Townsend la US Open 2025 va continua însă în proba de dublu, alături de o altă jucătoare din Cehia, Katerina Siniakova. Adversare în optimi le vor fi Camila Osorio și Yue Yuan.