Jucătoarea americană a ratat opt mingi de meci în fața dublei campioane de Grand Slam, Barbora Krejcikova din Cehia.

Taylor Townsend a ratat într-o manieră dramatică prima calificare a carierei în sferturile de finală ale unei probe individuale de turneu de mare șlem.

Fără set pierdut în primele trei tururi și cu o victorie impresionantă împotriva numărului cinci mondial, Mirra Andreeva - 7-5, 6-2 -, Taylor Townsend a pierdut în optimi scor 1-6, 7-6 (13), 6-3, la capătul a trei ore de joc.

Townsend a plâns după finalul dureros al meciului

Townsend a ratat o primă minge de meci la scorul de 6-1, 5-4, după care a trecut pe lângă trei oportunități consecutive de a închide partida, la scorul de 6-3, în tiebreak-ul setului secund.

Și Krejcikova a irosit trei mingi de set până să câștige manșa cu 15-13, în tiebreak, iar, în manșa finală, a profitat de a doua minge de meci procurată.

Opt mingi de meci pierdute au costat-o pe Townsend $260,000

Inabilitatea americancei Taylor Townsend de a obține calificarea, în ciuda celor opt ocazii, a făcut-o pe Barbora Krejcikova mai bogată cu $260,000.

Cehoaica și-a asigurat $660,000 prin calificarea în faza ultimelor opt, pe când Taylor Townsend se va mulțumi cu un premiu de $400,000.

Călătoria americancei Taylor Townsend la US Open 2025 va continua însă în proba de dublu, alături de o altă jucătoare din Cehia, Katerina Siniakova. Adversare în optimi le vor fi Camila Osorio și Yue Yuan.

