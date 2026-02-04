VIDEO EXCLUSIV Johan van Heerden a arătat o cu totul altă față a sa: rugbistul a cântat melodia românească care a făcut furori

Johan van Heerden a arătat o cu totul altă față a sa: rugbistul a cântat melodia românească care a făcut furori Rugby
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Johan van Heerden s-a aflat într-o postură inedită la Poveștile Sport.ro.

TAGS:
povestilesport.roandru nenciuozoneRugbyjohan van heerden
Din articol

Stabilit de 13 ani în România, Johan van Heerden iubește țara noastră. A jucat pentru selecționata "Stejarilor" la Cupa Mondială din 2015, își dă și sufletul pentru Dinamo și, de curând, și-a adus la București familia din Pretoria, pentru o vacanță.

Johan van Heerden a cântat melodia românească care a făcut furori

Rugbistul a vorbit în emisiunea moderată de Andru Nenciu, redactorul șef al site-ului Sport.ro, și despre pasiunile pe care le are, iar sportivul a dezvăluit că îi place să cânte.

În momentul în care a fost rugat, în ultimele minute ale emisiunii, să interpreteze melodia preferată în română, Johan van Heerden fredonat refrenul cunoscutei piese a trupei O-Zone, Dragostea Din Tei, iar momentul a fost cu totul inedit.

VIDEO Emisiunea integrală cu Johan van Heerden, invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro în decembrie 2025

Publicitate

Johan van Heerden despre ”partea nasoală din Africa de Sud”

Sud-africanul naturalizat de România a explicat la Poveștile Sport.ro de ce a ales să se stabilească în țara noastră.

”Din păcate, asta este partea nasoală din Africa de Sud. Este o țară foarte frumoasă, cu animalele și peisajele pe care le avem noi acolo.

Problema este că și crima este foarte ridicată, o țară periculoasă, mai ales în Pretoria de unde sunt eu. Ăsta este unul dintre motivele pentru care am plecat de acolo, n-am vrut să trăim în această frică mereu, din cauza a ce se întâmplă pe stradă.

Din păcate, familia mea încă trăiește acolo, dar are o viață frumoasă. I-am adus acum în țară și stăm cu toții până în ianuarie aici.

Copiilor le place foarte mult Bucureștiul - <<O, ce zi frumoasă am avut aici>>, mi-au spus copiii după prima zi. Mi-au și zis că ei vor să vină aici să vadă zapadă, pentru că în Africa de Sud nu avem și acum acolo este vară, cu multe ploi, din cauza schimbării climei”, a spus Van Heerden la emisiunea Poveștile Sport.ro.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Femeia de afaceri din România păcălită online cu 2 mil. dolari de un fals prinț a făcut credite și ipotecă pe locuință
Femeia de afaceri din România păcălită online cu 2 mil. dolari de un fals prinț a făcut credite și ipotecă pe locuință
ARTICOLE PE SUBIECT
Fără operație în 18 ani de rugby profesionist: ce ar duce Johan van Heerden din România în Africa de Sud
Fără operație în 18 ani de rugby profesionist: ce ar duce Johan van Heerden din România în Africa de Sud
Românul născut în Pretoria. Johan van Heerden, invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro: "România mi-a dat șansa să joc la Cupa Mondială!"
Românul născut în Pretoria. Johan van Heerden, invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro: "România mi-a dat șansa să joc la Cupa Mondială!"
ULTIMELE STIRI
Pleacă în vară de la Tottenham și ajunge într-o destinație surpriză! Anunțul venit din Anglia
Pleacă în vară de la Tottenham și ajunge într-o destinație surpriză! Anunțul venit din Anglia
Penalizare pentru Inter Milano după ultimul meci din Serie A!
Penalizare pentru Inter Milano după ultimul meci din Serie A!
Jaqueline Cristian, spulberată de locul 144 WTA, în optimile Transylvania Open. A avut mai puțin de 18 ore de odihnă, înainte de meci
Jaqueline Cristian, spulberată de locul 144 WTA, în optimile Transylvania Open. A avut mai puțin de 18 ore de odihnă, înainte de meci
O dorește neapărat pe FCSB în play-off: „N-au voie să mai piardă puncte”
O dorește neapărat pe FCSB în play-off: „N-au voie să mai piardă puncte”
Marius Marin, printre cei mai slabi fotbaliști din Serie A! Media notelor românului + Cum arată echipa rușinii
Marius Marin, printre cei mai slabi fotbaliști din Serie A! Media notelor românului + Cum arată echipa rușinii
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Steaua, ca și promovată în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni revine unde îi este locul

Steaua, ca și promovată în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni revine unde îi este locul

Cristi Chivu, „dat afară” din Milano! Inter a luat decizia înainte de meciul din Coppa Italia

Cristi Chivu, „dat afară” din Milano! Inter a luat decizia înainte de meciul din Coppa Italia

Sorana Cîrstea a reușit la Cluj ce nu a mai văzut tenisul de la Roger Federer. Transylvania Open, live la Pro Arena și pe VOYO

Sorana Cîrstea a reușit la Cluj ce nu a mai văzut tenisul de la Roger Federer. Transylvania Open, live la Pro Arena și pe VOYO

Mircea Lucescu le-a transmis celor de la FRF că se retrage! Dănuț Lupu a dat toate detaliile

Mircea Lucescu le-a transmis celor de la FRF că se retrage! Dănuț Lupu a dat toate detaliile

Reacția unguroaicei Anna Bondar, după ce ucraineanca Oliynykova a învins-o și a plecat fără să o salute, la Transylvania Open

Reacția unguroaicei Anna Bondar, după ce ucraineanca Oliynykova a învins-o și a plecat fără să o salute, la Transylvania Open

Imagini emoționante! Cristi Manea a izbucnit în lacrimi pe teren, după ce ambii părinți i-au decedat

Imagini emoționante! Cristi Manea a izbucnit în lacrimi pe teren, după ce ambii părinți i-au decedat



Recomandarile redactiei
Pleacă în vară de la Tottenham și ajunge într-o destinație surpriză! Anunțul venit din Anglia
Pleacă în vară de la Tottenham și ajunge într-o destinație surpriză! Anunțul venit din Anglia
Penalizare pentru Inter Milano după ultimul meci din Serie A!
Penalizare pentru Inter Milano după ultimul meci din Serie A!
O dorește neapărat pe FCSB în play-off: „N-au voie să mai piardă puncte”
O dorește neapărat pe FCSB în play-off: „N-au voie să mai piardă puncte”
Jaqueline Cristian, spulberată de locul 144 WTA, în optimile Transylvania Open. A avut mai puțin de 18 ore de odihnă, înainte de meci
Jaqueline Cristian, spulberată de locul 144 WTA, în optimile Transylvania Open. A avut mai puțin de 18 ore de odihnă, înainte de meci
Metaloglobus - FK Csikszereda 0-1, ACUM pe Sport.ro. Ciucanii deschid scorul rapid
Metaloglobus - FK Csikszereda 0-1, ACUM pe Sport.ro. Ciucanii deschid scorul rapid
Alte subiecte de interes
Camelia Potec a explicat la emisiunea Poveștile Sport.ro „dispariția” Simonei Halep din spațiul public
Camelia Potec a explicat la emisiunea Poveștile Sport.ro „dispariția” Simonei Halep din spațiul public
Darius Răpă a fost invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Totul despre escalada sportivă
Darius Răpă a fost invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Totul despre escalada sportivă
Schimbări importante pentru Cupa Mondială de Rugby din 2027. Ce trebuie să facă România pentru a se califica
Schimbări importante pentru Cupa Mondială de Rugby din 2027. Ce trebuie să facă România pentru a se califica
Două vedete ale naționalei Franței, arestate pentru agresiune sexuală!
Două vedete ale naționalei Franței, arestate pentru agresiune sexuală!
Pericol de înec pe terenul de rugby: întâmplare din România, explicată la Poveștile Sport.ro
Pericol de înec pe terenul de rugby: întâmplare din România, explicată la Poveștile Sport.ro
Și-a părăsit țara natală pentru naționala României! ”Ăsta este unul dintre motivele pentru care am plecat”
Și-a părăsit țara natală pentru naționala României! ”Ăsta este unul dintre motivele pentru care am plecat”
CITESTE SI
Miercurea Ciuc vrea să îl convingă pe Bolojan să taie taxele locale printr-o petiție bilingvă semnată deja de 60 de ori

stirileprotv Miercurea Ciuc vrea să îl convingă pe Bolojan să taie taxele locale printr-o petiție bilingvă semnată deja de 60 de ori

O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

protv O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

stirileprotv Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!