Au început negocierile pentru transferul lui Dorin Rotariu

Sakaryaspor vrea să îl transfere pe Dorin Rotariu

Dorin Rotariu joacă în liga secundă din Turcia, la Igdir FK, de la începutul sezonului. În vară a semnat un contract pe un singur sezon, iar acum ar putea deja să schimbe echipa.

Presa turcă scrie că Sakaryaspor, o altă formație din liga secundă a Turciei - dar implicată în lupta pentru evitarea retrogradării - a început negocierile pentru transferul lui Dorin Rotariu.

Pentru Rotariu ar fi un pas înapoi, cel puțin din punct de vedere al clasamentului. Dacă Igdir FK se află pe locul 9, aproape de zona locurilor care duc în play-off-ul pentru promovare, Sakaryaspor ocupă poziție direct retrogradabilă, 18, cu numai 23 de puncte acumulate în 23 de etape.

Fostul jucător de la Poli Timișoara, Dinamo sau FCSB a jucat în 22 de partide din acest sezon și a înscris 3 goluri, toate în Cupa Turciei, ultimul chiar ieri, în 6-0 împotriva lui Antalyaspor.