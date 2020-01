10 pusti din Liga 1 de urmarit in 2020: „Messi”, „Neymar din Balcani”, doi jucatori ai FCSB, pariurile lui Hagi si „pitbull”-ul lui Dinamo

Liga 1 nu duce lipsa de talente, iar in 2020 vom putea urmari cativa fotbalisti cu potential fantastic.

10. LUIS NITU



- CS „U” Craiova / 18 ani / extrema dreapta, extrema stanga / 200.000 euro

Este unul dintre reprezentantii noii generatii de juniori crescuti de Craiova. A evoluat in acest sezon in 8 meciuri si a inscris 2 goluri. International U19, el este un jucator cu fler oltenesc, agresivitate in duelurile cu adversarii si oportunism in fata portii adverse.

9. GEORGE MERLOI

- Academica Clinceni / 20 ani / mijlocas dreapta / 250.000 euro

Crescut la juniorii FCSB, el si-a terminat junioratul in Franta, la Rennes, unde a evoluat si pentru echipa secunda, in Liga 5. Ramas liber de contract, mijlocasul a fost in probe la Poli Iasi, dar a semnat pana la urma cu Clinceni, pentru care a jucat in acest sezon 14 meciuri si a inscris 4 goluri. Este international U21, fiind folosit de Mirel Radoi in meciurile cu Irlanda de Nord si Finlanda. Exceleaza la tehnica in regim de viteza si are executii surprinzatoare.

8. ALBERT STAHL



- Astra Giurgiu / 20 ani / mijlocas dreapta / 150.000 euro

Crescut de prodigioasa academie a celor de la UTA, pentru care a debutat la seniori inca din 2016, Stahl a jucat pentru Astra in 9 meciuri in acest sezon, desi are adversari redutabili pe postul sau. Cu o tehnica foarte buna si o excelenta pozitionare in teren, el este un jucator care nu marcheaza mult, dar poate desface usor apararile adverse cu o pasa sau un dribling surpinzatoare.

7. STEFAN BAIARAM



- CS ”U” Craiova / 17 ani / mijlocas stanga / 200.000 euro

Pustiul este international U17 si a jucat deja 7 meciuri pentru Craiova in acest sezon. La meciul cu AEK Atena din preliminariile Europa League a fost urmarit de scouteri ai lui Glasgow Rangers, Manchester City si Norwich, el fiind prezentat in presa internationala ca „Neymar din Balcani”. Desi inca firav din punct de vedere fizic, el are viteza si tehnica peste media Ligii 1.

6. ALEXI PITU



- Viitorul / 17 ani / extrema stanga, extrema dreapta, mijlocas central ofensiv / 150.000 euro

Curtat de Federatia Germana de Fotbal in speranta ca va juca pentru tara in care s-a nascut, Pitu a debutat la Viitorul la doar 16 ani, 1 luna si 17 zile, iar in acest sezon a prins 5 meciuri in Liga 1 si alte 2 in UEFA Youth League, anul trecut jucand si 6 meciuri pentru nationala U17 a Romaniei. Mijlocas de creatie, care poate evolua pe orice pozitie in spatele atacantului, pustiul de la Viitorul este supranumit „Messi” pentru usurinta cu care controleaza mingea si isi depaseste adversarii.

5. ROBERT ION



- Academica Clinceni / 19 ani / mijlocas central ofensiv, atacant / 250.000 euro

Crescut la juniorii FCSB, Ion a debutat la echipa de seniori in partida cu Milsami Orhei, din preliminariile Europa League. Unul dintre protagonistii promovarii Clinceniului in Liga 1, el a jucat in acest sezon in 18 meciuri si a reusit 2 goluri, fiind unul dintre cei mai buni oameni ai lui Ilie Poenaru. Cu o viteza exploziva si cu o tehnica buna in regim de viteza, el este apreciat pentru seriozitatea sa, terminand, in paralel cu fotbalul, un liceu de top din Bucuresti, iar acum este student la ASE.

4. CATALIN ITU



- CFR Cluj / 20 ani / mijlocas central ofensiv, extrema dreapta / 400.000 euro

Campion in sezonul trecut cu CFR Cluj, Itu a fost folosit de exigentul Dan Petrescu in 22 de meciuri in acest sezon si a inscris 3 goluri. Dupa un inceput greu, din cauza diferentei de angajament fizic dintre competitiile de juniori si cele de seniori, mijlocasul a devenit din ce in ce mai sigur pe el si se anunta ca un jucator de luat in seama si pentru partea a doua a sezonului. A fost crescut de Unirea Dej si Viitorul si este un jucator de travaliu, disciplinat din punct de vedere tactic, atat in aparare, cat si in atac.

3. ANDREAS MIHAIU



- Dinamo / 21 ani / mijlocas dreapta / 250.000 euro

Nascut la Slatina, dar crescut la Academia lui Dinamo, Mihaiu este unul dintre cei mai rapizi jucatori de banda din Liga 1, inscriindu-se pe linia excelentelor extreme dinamoviste de banda dreapta din ultimii ani, cum au fost Florentin Petre, Gabi Torje, Dorin Rotariu, Cosmin Matei sau Valentin Costache. In acest sezon a jucat 8 meciuri pentru Dinamo, dar a stat departe de gazon timp de 4 luni, din cauza unei accidentari.

2. OVIDIU HORSIA



- Poli Iasi / 19 ani / mijlocas drepta, mijlocas central / 500.000 euro

Nascut la Tg. Mures, Horsia a ajuns la Academia FCSB in 2018, fiind ulterior imprumutat la Academica Clinceni si Poli Iasi. In acest sezon, a fost unul dintre cei mai constanti jucatori U21 din Liga 1 si unul dintre cei mai buni oamenii ai iesenilor, evoluand in 21 de meciuri si inscriind 4 goluri. Are o viteza buna, un control bun al balonului si poate scapa usor de adversari prin dribling. Cel mai probabil, sezonul viitor va fi oprit in lotul FCSB.

1. LOUIS MUNTEANU



- Viitorul / 17 ani / atacant / 350.000 euro

Noua „perla” a Viitorului a debutat in Liga 1, in octombrie 2019, adunand de atunci 9 prezente si 3 goluri, la care se mai adauga doua meciuri in UEFA Youth League. Este campion in Liga Elitelor U17 si U19 si a inscris peste 50 de goluri in ultimele doua campionate de juniori la care a participat. Louis este international de juniori U19 si unul dintre cei mai promitatori tineri atacanti din Romania, fiind pariul lui Gica Hagi pentru acest sezon, desi se lupta pentru postul de titular cu Gabi Iancu, Rivaldinho, George Ganea si Jacques Zoua. Cu un fizic bun (184cm, 79kg), el protejeaza bine mingea, loveste bine mingea cu capul, nu se sperie de duelurile tari cu aparatorii adversi si are un simt innascut al golului.