Se baga Becali?! Fotbalistul pe care l-a vrut e LIBER DE CONTRACT si poate veni in orice moment! Anunt de ultima ora in Liga 1

Mutari importante anuntate azi la o echipa din Liga 1!

Sepsi a anuntat despartirea de Dylan Flores (26 de ani), unul dintre jucatorii cu cota din lot. Costaricanul s-a aflat si pe lista lui Gigi Becali in urma cu un an, cand juca la Poli Iasi. Patronul FCSB a fost nehotarat si l-a pierdut pe fotbalist in fata lui Sepsi, care a facut oferta concreta si l-a luat. Dylan a fost cumparat de Sepsi cu 50 000 de euro in februarie 2019, cand intrase in ultimele luni ale acordului in Moldova.

"Clubul Sepsi si Dylan Flores au decis, de comun acord, incetarea raporturilor contractuale dintre cele doua parti. Cu aceasta ocazie, ii multumim jucatorului pentru evolutiile avute in tricoul Sepsi OSK si ii uram mult succes in continuare in cariera", a scris Sepsi pe Facebook.

Clubul din Covasna a punctat si la achizitii. Lorant Kovacs (ultima data la Ujpest), Dumiter (readus dupa imprumutul la Chindia) si Lorand Fulop sunt loviturile de pana acum ale iernii. Ultimul a revenit in Liga 1 dupa un tur de campionat in care n-a contat la Academia Puskas. Fulop Jr. a fost imprumutat pentru un an si jumatate. Fostul international U21 a jucat in Liga 1 la Botosani, fiind format de Sepsi.