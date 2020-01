"Interlopul l-a scos in chiloti, in strada, si i-a pus pistolul la tampla!" Dezvaluiri SOCANTE despre scandalul sexual din Liga 1

Mugurel Ilisei a vorbit despre unul dintre cele mai socante scandaluri care au avut loc in Liga 1.

Impresarul a vorbit pentru Gazeta Sporturilor despre scandalul in care a fost implicat Carlos Costly, in anul 2010.

"El vorbea cu prietena sau sotia unui vestit impresar din Vaslui, poreclit "Grecu'". Exista un bar in Vaslui, avea un nume sud-american, iar acolo lucra respectiva femeie. Nu doar Costly, mai multi jucatori isi faceau veacul pe acolo. Costly s-a combinat cu acea fata, iar Grecu' a aflat de relatie.

Dupa un meci CFR Cluj-Vaslui, Costly s-a intors la Vaslui si s-a intalnit cu prietena interlopului. In acea perioada, Grecu montase camere video pentru a-si supraveghea prietena. Asa ca s-a dus peste ei si i-a prins in fapt.

L-a scos pe Costly in chiloti, in strada, i-a pus pistolul la cap si i-a spus: "Pana dimineata la ora 07:00, sa dispari din Romania!". Ceea ce s-a si intamplat. In acea noapte, Costly a luat taxiul pana la Bucuresti, s-a urcat in avion si a plecat la el in tara.

M-a sunat Porumboiu a doua zi, innebunit si ma intreba unde e Costly. Eu il tot sunam, iar el spunea ca Romania este periculoasa si nu se mai intoarce. Nu a mai vrut sa se intoarca la Vaslui din cauza asta", a declarat Ilisei

Carlos Costly a fost jucatorul lui Vaslui in anul 2010. A jucat 10 meciuri in Liga 1 si a inscris 4 goluri. A mai jucat la Platense, Belchatow, Birmingham, Atlas, Huston Dynammo, Veria, Guizhou Zhinceng, Real Espana, Gaziantepsor, CD Olimpia si CD Marathon, acolo unde evolueaza in prezent.