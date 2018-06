Debut CATASTROFAL de meci pentru Simona! Ce s-a intamplat in primele game-uri ale partidei cu Kerber

Halep, marea favorita a turneului de la Roland Garros, a avut 10 erori nefortate in debutul partidei cu Kerber.

Nemtoaica avea deja 3-0 cu doua break-uri in primele 3 puncte ale partidei.

Invingatoarea partidei dintre Simona Halep si Kerber joaca in semifinale cu invingatoarea partidei Sharapova - Muguruza.

10 unforced errors already for Simona Halep, who's down a double break to Angelique Kerber, 3-0 in the first set.