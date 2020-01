O noua NUCLEARA la Dinamo? Montini, ca si plecat! La ce rivale din Liga 1 poate ajunge

Mattia Montini (27 de ani) e la un pas sa se desparta de Dinamo.

Italianul n-a facut azi vizita medicala alaturi de restul 'cainilor'. Oficial, atacantul e accidentat. Montini isi termina contractul cu Dinamo in vara. Poate semna inca de acum cu orice echipa interesata sa-l aiba. Negoita e gata sa-i dea drumul in strainatate inca de acum pentru doar 50 000 de euro. Reprezentantii fotbalistului cauta o solutie pentru a-l elibera de contract fara sa mai fie nevoie de plata unor despagubiri. Montini are cel putin doua variante in Liga 1: Craiova si Poli Iasi. Oltenii se gandesc in continuare sa-l aduca, desi Victor Piturca, fan al varfului crescut de Roma, a parasit Oblemenco. Iasul are argumentul Mircea Rednic, omul care l-a adus pe Montini in Romania si cel sub comanda caruia a dat cel mai bun randament.

Golgeter in 2018-2019 (13 goluri), Montini a marcat de numai 4 ori in actualul sezon.