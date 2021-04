S-a decis: fara spectatori la barajul de Fed Cup al Romaniei cu Italia de la Cluj | Monica Niculescu schimba lotul si va supara o mare jucatoare din echipa

Monica Niculescu va fi capitan-jucator in confruntarea Romaniei cu Italia pentru mentinerea in Grupa I Mondiala.

Componenta lotului Romaniei in barajul competitiei Billie Jean King cu Italia a fost configurata intr-o prima faza de Monica Niculescu in jurul urmatoarelor jucatoare: Simona Halep (3 WTA), Sorana Cirstea (63 WTA), Irina Begu (74 WTA), Ana Bogdan (100 WTA), Mihaela Buzarnescu (136 WTA) si Raluca Olaru (41 WTA la dublu).

Jurnalistul Daniel Radu informeaza in exclusivitate insa ca a doua jucatoare a Romaniei in clasamentul WTA, Patricia Tig (63 WTA) nu a fost uitata de Niculescu, care ar urma sa recurga la aducerea Patriciei Tig in locul Soranei Cirstea, care s-a retras din echipa de Fed Cup inca din 2018.

Efectivul definitiv al echipei Romaniei pentru play-off-ul cu Italia va fi anuntat in cursul zilei de astazi, dar, din pacate, reprezentantii Billie Jean King Cup ar fi decis interzicerea accesului spectatorilor la acest eveniment. Simona Halep va fi printre primele jucatoare care se vor intrista la auzirea acestei vesti, ea insasi spunand in urma cu cateva saptamani: "La Cluj se face o super atmosfera, tot publicul e plin de energie si ne transmit o putere sa mergem mai departe, sper sa avem public, pentru ca ne-ar ajuta foarte mult," puncta numarul 3 WTA intr-un interviu acordat Digi Sport.

Meciurile barajului Romaniei cu Italia vor avea loc in zilele 16-17 aprilie. Programul celor doua meciuri de vineri, in care echipa noastra se va baza pe Simona Halep si Patricia Tig, va incepe la ora 15:30, iar sambata, seria celor trei meciuri va debuta de la 14:00.

#EXCLUSIV Fed Cup ???????? Patricia Țig va fi a 2-a "rachetă" cu Italia, iar Monica Niculescu va fi căpitan-jucător, nu nejucător! Primele două meciuri vor fi pe 16 aprilie. Fără spectatori.???? Ordinea se va ști înainte cu o zi. Primul meci va fi la 15:30. Sâmbătă vor începe la 14:00 pic.twitter.com/jtJ6qok1fD — Daniel Radu (@danielradutenis) April 6, 2021