Promise David a deschis scorul pentru gazde în minutul 1, mai exact în secunda 12 a jocului, dar Charleroi a egalat repede, prin Aurelien Scheidler ('3).

După 0-0 în tur, Royale Union Saint-Gilloise a câștigat clar returul din semifinalele Cupei Belgiei cu Charleroi, 4-1 pe teren propriu miercuri seara, și a obținut astfel calificarea în ultimul act al competiției.

S-a mai marcat apoi în repriza secundă, când oaspeții au primit trei goluri și un cartonaș roșu (Yacine Titraoui '73): Mohammed Fuseini ('50), Ross Skyes ('84) și Raul Florucz ('90+3).

”Abia intrat în joc, Raul Florucz a profitat de o pasă bună a lui Zorgane pentru a se îndrepta singur spre poartă și a trimis perfect mingea peste Delavallée (n.r. - portarul lui Charleroi)”, a scris La Derniere Heure.

Atacantul român de 24 de ani care însă evoluează pentru naționala Austriei (calificată la Campionatul Mondial din 2026 chiar din grupa ”tricolorilor”) a intrat în minutul 90 și a jucat doar 7 minute, suficient însă pentru ca Sofascore să-l desemneze jucătorul meciului!