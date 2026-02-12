După 0-0 în tur, Royale Union Saint-Gilloise a câștigat clar returul din semifinalele Cupei Belgiei cu Charleroi, 4-1 pe teren propriu miercuri seara, și a obținut astfel calificarea în ultimul act al competiției.
Royale Union Saint-Gilloise - Charleroi 4-1: primul gol în secunda 12, ultimul gol în minutul 90+3, marcat de Raul Florucz
Promise David a deschis scorul pentru gazde în minutul 1, mai exact în secunda 12 a jocului, dar Charleroi a egalat repede, prin Aurelien Scheidler ('3).
”Două goluri în primele 175 de secunde”, a notat și La Derniere Heure.
S-a mai marcat apoi în repriza secundă, când oaspeții au primit trei goluri și un cartonaș roșu (Yacine Titraoui '73): Mohammed Fuseini ('50), Ross Skyes ('84) și Raul Florucz ('90+3).
”Abia intrat în joc, Raul Florucz a profitat de o pasă bună a lui Zorgane pentru a se îndrepta singur spre poartă și a trimis perfect mingea peste Delavallée (n.r. - portarul lui Charleroi)”, a scris La Derniere Heure.
Atacantul român de 24 de ani care însă evoluează pentru naționala Austriei (calificată la Campionatul Mondial din 2026 chiar din grupa ”tricolorilor”) a intrat în minutul 90 și a jucat doar 7 minute, suficient însă pentru ca Sofascore să-l desemneze jucătorul meciului!
În finala Cupei Belgiei, campioana en-titre din Jupiler Pro League Union Saint-Gilloise va juca împotriva învingătoarei dintre Royal Antwerp și Anderlecht.
A fost 1-0 în tur pentru Antwerp pe ”Constant Vanden Stock”, iar returul se dispută în această seară, de la ora 21:30.
Raul Florucz la Union Saint-Gilloise în acest sezon
18 meciuri / 7 goluri și 3 pase de gol în Jupiler Pro League
4 meciuri / 1 gol și o pasă de gol în Cupa Belgiei
1 meci în Supercupa Belgiei
5 meciuri în Champions League
Foto și video: Royale Union Saint-Gilloise