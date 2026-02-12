România a promovat în Liga B din Nations League după ce a câștigat cu punctaj maxim grupa din care au mai făcut parte Kosovo, Cipru și Lituania.

Ungurii vor să pice cu România în Liga Națiunilor

Joi, de la ora 19:00, la Bruxelles, UEFA va organiza tragerea la sorți pentru ediția 2026/2027 din Liga Națiunilor. România se va afla în urna a treia din Liga B.

Din prima urnă valorică, România va pica cu una dintre Scoția, Ungaria, Polonia sau Israel. Înaintea tragerii la sorți, publicația maghiară Nemzeti Sport a realizat un sondaj în care a invitat microbiștii să voteze echipele pe care ar vrea să le înfrunte selecționata lui Marco Rossi.

În ceea ce privește urna a treia, rezultatele sondajului sunt clare. Cei mai mulți dintre maghiari, 38%, și-ar dori să dea peste România. La distanță considerabilă se află Irlanda (25%), urmată de Georgia (20%) și Slovenia (17%).

"În urna a treia îi avem drept posibili adversari pe irlandezi, care în toamnă ne-au răpit șansa de a participa la Cupa Mondială. De asemenea, este posibil un duel cu românii, pe care nu i-am mai întâlnit de mai bine de un deceniu și care sunt în continuare implicați în lupta pentru calificarea la Mondial", a scris Nemzeti Sport.

Grupa dorită de maghiari, conform sondajului Nemzeti Sport: Ungaria, Bosnia și Herțegovina, România, Kosovo

Ungaria, Bosnia și Herțegovina, România, Kosovo România și Ungaria s-au întâlnit ultima dată pe 4 septembrie 2015, în preliminariile EURO 2016. Partida de la Budapesta se încheia la egalitate, 0-0.

Posibilii adversari ai României în Liga Națiunilor. Urnele din Liga B

Urna 1: Scoția, Ungaria, Polonia, Israel

Urna 2: Elveția, Bosnia și Herțegovina, Austria, Ucraina

Urna 3: Slovenia, Georgia, Irlanda, România

Urna 4: Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Kosovo

Când se vor juca meciurile din Liga Națiunilor