Cătălin Cîrjan (23 de ani) a semnat cu Dinamo în urmă cu un an și jumătate din postura de jucător liber de contract, după ce împrumutul la Rapid nu a funcționat, iar Arsenal i-a dat drumul gratis.

Dinamo ar fi primit o ofertă de 4 milioane de euro pentru serviciile lui Cătălin Cîrjan de la Metalist 1925, un club din prima jumătate a clasamentului din Ucraina.

Antrenorul lui Metalist a dezvăluit totul: „Invenții”

Mladen Bartulovic a vorbit în presa în presa din Ucraina despre transferul pe care l-ar fi vrut să îl facă Metalist de la Dinamo.

Tehnicianul croat a dezvăluit că echipa din Ucraina l-a dorit pe Cătălin Cîrjan în această iarnă, dar oferta nu a fost niciodată de 4 milioane de euro.

Sursa citată a dezvăluit că ar fi vorba despre o ofertă de 3,5 milioane de euro făcută de clubul ucrainean.

„În ceea ce îl privește pe Cătălin Cîrjan, mijlocașul lui Dinamo București, tot ceea ce s-a scris despre el, în special suma potențială de transfer de patru milioane de euro, reprezintă în mare măsură invenții ale jurnaliștilor români.

Ne-am interesat de el, dar lucrurile nu au mers mai departe”, a spus croatul, conform site-ului ucrainean tribuna.ua.

Între timp, Cătălin Cîrjan a semnat prelugiirea contractului cu Dinamo până în 2029 și ,cel mai probabil, ”roș-albii” i-au pus în contract și clauza de reziliere anunțată, de cinci milioane de euro.

La Dinamo, Cîrjan a bifat 12 goluri în 68 de apariții, dar și șapte pase decisive. Fotbalistul poartă pe braț banderola de căpitan la formația dirijată de Zeljko Kopic și este cel mai bine cotat jucător din echipă, cu o valoare de piață de 2,5 milioane de euro.