Primele convocari, primele controverse | Monica Niculescu a lasat in afara lotului pentru barajul cu Italia doua jucatoare in forma: cum arata echipa aliniata

Monica Niculescu a stabilit componenta finala a lotului Romaniei pentru barajul de Billie Jean King Cup cu Italia.

Noul capitan al nationalei feminine de tenis, Monica Niculescu a luat o serie de decizii surprinzatoare in alcatuirea lotului care va disputa barajul de mentinere in Grupa I Mondiala impotriva reprezentativei Italiei. Confruntarea va avea loc in Arena BT din Cluj-Napoca, in zilele 16-17 aprilie.

Deciziile care au contrariat o parte a fanilor tenisului din Romania au fost renuntarea la doua dintre jucatoarele in forma ale Romaniei, Patricia Tig (26 de ani, 63 WTA) si Jaqueline Cristian (22 de ani, 140 WTA). Conform Adevarul, Tig si Cristian ar urma sa fie lasate acasa pentru a face loc Simonei Halep si Soranei Cirstea, jucatoare care au nevoie de prezente in Billie Jean King Cup (actuala denumire a fostei Fed Cup) pentru a participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo din aceasta vara.

Respectand ordinea jucatoarelor in clasamentul WTA, mai surprinzatoare pare hotararea de a o lasa acasa pe Maria Patricia Tig, insa forma de moment nu o recomanda pe Tig, ea avand un palmares de doua victorii si cinci infrangeri in debutul acestui an. Tig a avut insa un sezon 2020 formidabil, reusind sa castige titlul WTA de la Istanbul si reintrand in prima suta mondiala.

In situatia Jaquelinei Cristian, decizia pare mai usor de inteles din prisma clasamentului WTA, dar forma de moment o recomanda puternic, aceasta avand 9 victorii si cinci esecuri in 2021, bifand la Sankt Petersburg si primul sau sfert de finala intr-un turneu WTA 500, dupa o victorie impotriva Jelenei Ostapenko.

In final, decizia capitanului Monica Niculescu va ramane neschimbata, iar componenta lotului Romaniei pentru barajul cu Italia va fi alcatuita din: Simona Halep (3 WTA), Sorana Cirstea (66 WTA), Irina Begu (74 WTA), Ana Bogdan (102 WTA), Mihaela Buzarnescu (137 WTA) si Raluca Olaru (41 WTA la dublu).