ROLAND GARROS 2019 | Simona Halep, calificare FULGER in sferturi! Prima reactie a romancei: "Tot ce vine de acum e ca un bonus!"

Simona Halep s-a calificat in sferturi la Roland Garros. Romanca a terminat rapid meciul cu Iga Swiatek: doar 45 de minute a durat partida.

Simona Halep este fericita ca a ajuns din nou in sferturi.

"M-am simtit bine pe teren, sunt bucuroasa ca am fost 100% in acest meci. Sa joc din nou in sferturi la Roland Garros e incredibil. Tot ce vine de acum e un bonus", a declarat Simona Halep la finalul partidei.