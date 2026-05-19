Unirea Slobozia a pierdut pe teren propriu cu UTA Arad, scor 0-1, astfel că va fi a doua echipă care merge direct în Liga 2, alături de Metaloglobus. Hermannstadt și Farul Constanța vor lupta la baraj pentru a-și menține locul în prima ligă.

Hermannstadt și Farul, la baraj cu Voluntari și Chindia

Sibienii se vor duela în dublă manșă cu FC Voluntari, echipa care a încheiat sezonul de Liga 2 pe locul trei, în timp ce Farul Constanța își va măsura forțele cu cei de la Chindia Târgoviște.

Dâmbovițenii au încheiat play-off-ul pe locul șase, ultimul, dar merg la baraj deoarece Steaua și FC Bihor nu au licență pentru a evolua în Superligă din sezonul următor.

Tragerea la sorţi pentru ordinea disputării meciurilor de baraj pentru menţinerea/promovarea în Superliga a avut loc, marţi, la Casa Fotbalului. Meciurile se vor disputa pe 23, respectiv 31 mai.

Cum se vor disputa meciurile de la barajul pentru menținere/promovare în Superligă:

Manşa tur:

Chindia Târgovişte – Farul Constanţa

Hermannstadt – FC Voluntari

Manşa retur