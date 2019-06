ROLAND GARROS 2019 | Cum poate pierde Simona trofeul la Paris! "Doar asa o poate invinge pe Halep" 

O fosta jucatoare de tenis din Polonia spune ca Iga Swiatek ar putea produce surpriza in meciul cu Halep de la Roland Garros.

Fosta jucatoare de tenis din Polonia, Klaudia Jans-Ignacik, fosta numarul 28 WTA in proba de dublu, a explicat in presa din Polonia ca Iga Swiatek, adversara Simonei Halep din optimile de finala de la Roland Garros ar putea produce surpriza si ar putea-o elimina pe campioana en-titre de la Openul francez. Fosta tenismena, care a ajutat-o pe Swiatek cu pregatirea, a explicat ce va trebui sa faca Swiatek pentru a se califica mai departe.

“Iga a obtinut deja mai mult decat se asteapta. Daca reuseste sa isi controleze emotiile poate reusi marea surpriza. Telul ei ar trebui sa fie acela a de intra pe teren pentru a se distra. Sa nu se gandeasca la rezultat. Doar asa o poate invinge pe Halep. Daca joaca asa cu a facut-o in primele meciuri, sunt sigua ca va triumfa. Iga poseda un talent incredibil. Nu doar ca are o etica a muncii iesita din comun, dar si prinde repede lucrurile. E o placere sa lucrezi cu ea. E ceva rar in tenis”, a declarat Klaudia Jans-Ignacik pentru sport.tvp.pl.

Klaudia Jans-Ignacik: “Simona e favorita pe hartie”

“Toata lumea a observat nivelul ridicat din jocul Simonei. Iga a suferit si o mica accidentare, dar ziua libera va rezolva asta, ambele au ziua asta la dispozitie. Va conta doar dispozitia din ziua de luni. Sa vedem cum se simte Simona. Daca Iga simte o slabiciune la Halep, trebuie imediat sa profite. Halep e favorita pe hartie, dar calculele astea nu mi-au placut niciodata. Multe dintre jucatoarele de top au parasit deja turneul”, a mai spus fosta jucatoare de tenis din Polonia.