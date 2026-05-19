Pe lângă postările sponsorizate pe reţelele de socializare, superstarul în vârstă de 34 de ani a apărut pentru scurt timp într-o transmisiune live pe YouTube, vizibil emoţionat.

Ca o eliberare. Luni seară, Carlo Ancelotti a anunţat că Neymar va face parte din lotul pentru Cupa Mondială din 2026, care va avea loc în Statele Unite, Mexic şi Canada. După o absenţă de mai bine de doi ani, starul brazilian revine la echipa naţională, punând capăt telenovelei nesfârşite din jurul posibilei sale reveniri.

Neymar, prima reacție după convocarea la Mondial

Răspunsul a venit de la antrenorul italian, în timpul unei conferinţe de presă la un muzeu din Rio de Janeiro: golgheterul echipei naţionale a Braziliei (79 de goluri, cu două mai multe decât Pelé, în 128 de apariţii) va juca într-adevăr la a patra Cupă Mondială, după cele din 2014, 2018 şi 2022. Numele lui Neymar a fost, de asemenea, salutat şi aplaudat îndelung de spectatorii prezenţi în sala mare unde antrenorul şi-a anunţat lista, la sfârşitul unei ceremonii interminabile, în aşa măsură încât Ancelotti a trebuit să facă o pauză de câteva secunde înainte de a continua să-şi dezvăluie lista.

Reacţii extatice au venit din toată ţara. Fanii în baruri, pe străzi, Marcelo acasă... Revenirea lui "Ney", al cărui corp de 34 de ani este zdruncinat de accidentări, are ceva special.

Oficial, Neymar a reacţionat la convocare postând trei postări sponsorizate pe contul său de Instagram. Prima a fost pentru un lanţ de fast-food-uri cu pui prăjit, a doua pentru un site web de electronice, iar a treia pentru sponsorul său, Puma. "Convocarea pe care o aşteptam cu toţii. Nu ar fi o Cupă Mondială fără Neymar", a scris brandul într-o postare care a primit deja peste 3,5 milioane de aprecieri.

Însă fostul jucător de la Barça şi PSG, acum la Santos, a fost văzut într-un cadru mai puţin formal. În timp ce prietenul său influencer Cris Guedes reacţiona în direct la anunţul lui Carlo Ancelotti pe canalul de YouTube Madhouse TV, Neymar a făcut o scurtă apariţie. Mai întâi a căzut în braţele prietenului său înainte de a striga de bucurie: "Sunt aici! Sunt aici!".

Cris Guedes a scris apoi pe contul său de Instagram: "Am văzut cu ochii mei cât de mult ai luptat în aceşti ultimi 4 ani pentru a ajunge aici. Fiecare bătălie, fiecare eşec, de fiecare dată când lumea s-a îndoit de tine şi ai continuat. Dumnezeu a călăuzit totul în cel mai bun mod posibil."

