ROLAND GARROS 2019 | Clasamentul WTA LIVE dupa prima saptamana de Roland Garros! Pe ce loc a cazut Simona Halep si cat mai poate urca. TOATE CALCULELE

Prima saptamana de Roland Garros 2019 nu a fost lipsita de surprize.

Doar doua din primele 10 jucatoare ale lumii au reusit sa ajunga in cea de-a doua saptamana a Openului de la Paris.

Eliminarile fulger ale favoritelor au condus si la o serie de modificari in clasamentul WTA. Ierarhia in timp real este zguduita din temelii.

Simona Halep este, in acest moment, pe pozitia a 8-a, insa romanca poate cobori mai putin sau ramane pe pozitia a 3-a, pe care o ocupa inainte de startul Grand Slam-ului parizian, in functie de rezultatele pe care le inregistreaza.

Clasamentul LIVE WTA dupa prima saptamana de Roland Garros 2019

1. Naomi Osaka 6.486 puncte

2. Karolina Pliskova 5.685

3. Kiki Bertens 5.345

4. Petra Kvitova 4.925

5. Angelique Kerber 4.685

6. Ashleigh Barty 4.590

7. Elina Svitolina 3.967

8. Simona Halep 3.773

9. Sloane Stephens 3.682

10. Aryna Sabalenka 3.565

Calcule pentru locul Simonei Halep in clasament dupa Roland Garros

Simona Halep poate ajunge pe 7, depasind-o, astfel, pe Elina Svitolina, daca ajunge in semifinale. O calificare in finala ar ajuta-o sa treaca de Barty si Kerber. Totusi, pentru a fi pe 5 dupa Roland Garros, Ashleigh Barty nu ar trebui sa treaca de sferturi la Paris.

In cazul in care Barty ajunge in semifinale, Simona nu o mai poate intrece decat daca isi apara titlul. Trofeul i-ar aduce lui Halep siguranta locului 3 in clasamentul WTA si dupa Roland Garros 2019.