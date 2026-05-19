Veteranul Gael Kakuta a fost rechemat la naţionala Republicii Democrate Congo, selecţionerul Sebastien Desabre anunţând lotul de 25 de jucători pentru revenirea la Cupa Mondială după o absenţă de mai bine de o jumătate de secol, informează Reuters.

Gael Kakuta revine în forță la națională

Kakuta, care va împlini 35 de ani luna viitoare, în timpul turneului final din Canada, Mexic şi SUA, a jucat doar de două ori în ultimii doi ani pentru congolezi, fiind adus în locul unui fotbalist accidentat la Cupa Africii pe Naţiuni (CAN) 2025 din Maroc.

Însă el nu a fost convocat în martie, când congolezii au devenit a zecea ţară africană calificată la CM 2026, învingând Jamaica într-un play-off în Mexic, ceea ce sugera încheierea carierei sale internaţionale.

Kakuta este un fost jucător minune al echipei Chelsea (foto), a cărui achiziţie din Franţa în adolescenţă a fost marcată de controverse, dar care nu a reuşit niciodată să se impună pe Stamford Bridge şi de atunci a jucat pentru 15 cluburi din nouă ţări diferite.

În rest, Desabre se bazează echipa care a terminat pe locul patru la CAN 2023 şi a ajuns în optimile de finală la CAN 2025.

"Echipa s-a alcătuit singură, pentru că suntem cu toţii împreună de vreo patru ani. Cupa Mondială nu este un forum pentru experimentare sau dezvoltare", a spus el luni.

Când a jucat prima și ultima oară la CM, țara se chema Zair

În Grupa K a turneului final, RD Congo va întâlni Portugalia, Columbia şi Uzbekistan.

"Vrem să jucăm la cel mai bun nivel al nostru, iar obiectivul nostru este să trecem de prima fază, ceea ce cred că este în limita capacităţilor noastre", a adăugat Desabre.

Ţara era cunoscută sub numele de Zair când a jucat prima şi ultima oară la Cupa Mondială, la ediţia din Germania de Vest din 1974, pierzând toate cele trei meciuri, inclusiv o înfrângere cu 0-9 în faţa Iugoslaviei.

Lotul RD Congo pentru CM 2026

Portari:

Matthieu Epolo (Standard Liege/Belgia), Timothy Fayulu (Noah/Armenia), Lionel Mpasi (Le Havre/Franţa);

Fundaşi:

Dylan Batubinsika (Larissa/Grecia), Rocky Bushiri (Hibernian/Scoţia), Gedoon Kalulu (Aris Limassol/Cipru), Steve Kapuadi (Widzew Lodz/Polonia), Joris Kayembe (Racing Genk/Belgia), Arthur Masuaku (Racing Lens/Franţa), Chancel Mbemba (Lille/Franţa), Axel Tuanzebe (Burnley/Anglia), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United/Anglia);

Mijlocaşi:

Theo Bongonda (Spartak Moscova/Rusia), Brian Cipenga (Castellon/Spania), Meshack Elia (Alanyaspor/Turcia), Gael Kakuta (Larissa/Grecia), Edo Kayembe (Watford/Anglia), Nathanael Mbuku (Montpellier/Franţa), Samuel Moutoussamy (Atromitos/Grecia), Ngal'ayel Mukau (Lille/Franţa), Charles Pickel (Espanyol/Spania), Noah Sadiki (Sunderland/Anglia);

Atacanţi:

Cedric Bakambu (Betis Sevilla/Spania), Simon Banza (Al Jazira/Emiratele Arabe Unite), Fiston Mayele (Pyramids/Egipt), Yoane Wissa (Newcastle United/Anglia). Info: Agerpres