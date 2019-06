SIMONA HALEP ROLAND GARROS 2019 | Finala cu repetitie la Paris?! Ce spune Sloane Stephens despre un nou duel cu Halep! Americanca a vorbit despre fanii romani

Sloane Stephens a fost intrebata la Paris despre o posibila finala cu Simona Halep la Roland Garros 2019.

Sloane Stephens, locul 7 WTA, s-a calificat in sferturile de finala la Roland Garros 2019 dupa ce a invins-o pe campioana din 2016 de la Paris, Garbine Muguruza, locul 19 WTA, scor 6-4, 6-3, dupa o ora si 42 de minute de joc. Finalista de anul trecut va disputa urmatorul meci la Paris impotriva Johannei Konta, favorita numarul 26 de pe tabloul principal feminin.

Anul trecut, Sloane a pierdut finala de la Roland Garros in fata Simonei Halep, care a obtinut cel mai important rezultat din intreaga ei cariera prin victoria cu americanca, primul titlu de Grand Slam al carierei, la turneul ei preferat, pe suprafata care o avantajeaza cel mai mult.

Sloane Stephens: "Nu ma gandesc acum la Simona Halep"

Sloane Stephens se poate intalni cu Simona Halep la Roland Garros 2019 doar in ultimul act, ceea ce ar reprezenta o reeditare a finalei de anul trecut. "Oh, e drum lung pana acolo, nu ma gandesc decat la meciul cu Jo Konta de marti si daca o sa ajungem in finala amandoua, vorbim atunci. Acum sigur nu ma gandesc la Simona Halep", a spus Sloane la conferinta de presa de la Paris, conform Fanatik.ro.

Sloane Stephens a marturisit ca nu simte presiunea publicului decat atunci cand joaca impotriva romancei de pe locul 3 WTA. "Nu am fost niciodata huiduita sau sa simt ca e publicul cu adversarul decat cu o singura exceptie, cand joc contra Simonei Halep. E ca si cum as juca mereu in Romania, dar nu huiduita", a mai spus Sloane.