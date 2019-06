ROLAND GARROS 2019 | Simona Halep - Iga Swiatek, LIVE 18:30! E a doua jucatoare din aceasta editie pe care Simona Halep nu o cunoaste deloc

Urmarim si comentam impreuna pe www.sport.ro meciurile Simonei Halep de la Roland Garros 2019!

Simona Halep, locul trei in clasamentul WTA, isi continua aventura la Roland Garros 2019, acolo unde anul trecut a obtinut cel mai important rezultat al carierei, titlu la cel de-al doilea turneu de Grand Slam al sezonului competitional. Cea mai buna tenismena a Romaniei a trecut in primul tur la Roland Garros de Ajla Tomljanovic, locul 47 WTA, scor 6-2, 3-6, 6-1, dupa o ora si 36 de minute de joc, iar in turul al doilea de Magda Linette, locul 87 WTA, scor 6-4, 5-7, 6-3, dupa doua ore si 12 minute de joc.

In turul al treilea, Simona a invins-o in mod clar pe Lesia Tsurenko, locul 27 WTA, scor 6-2, 6-1, dupa doar 53 de minute de joc, iar in optimi o va intalni pe poloneza Iga Swiatek, locul 104 WTA.

Cel mai bun loc pe care l-a ocupat jucatoarea din Polonia este 88 WTA, atins anul acesta, in luna aprilie. Cele doua jucatoare se vor intalni in circuitul feminin in premiera. Castigatoarea dintre Halep si Swiatek se va duela in sferturile de finala cu invingatoarea din meciul Anisimova – Bolsova Zadoinov. Iga Swiatek este de abia la a doua prezenta pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam.

Simona Halep – Iga Swiatek, Roland Garros 2019. Ora de start

Anul acesta, Iga a castigat in acest sezon competitional zece meciuri pe suprafata rosie si a disputat finala la Lugano, acolo unde a fost invinsa in trei seturi de Polona Hercog. La Paris, ea le-a invins pana acum pe Janicijevic, Wang si Puig. Swiatek a pana acum din tenis 165,571 de dolari, insa toate semnele indica o cariera de succes pentru tanara jucatoare din Polonia, care a implinit 18 ani pe 31 mai, chiar la Paris.

Organizatorii celui de-al doilea turneu de Grand Slam al anului au programat partida dintre cele doua jucatoare pe principala arena de la Stade Roland Garros, Philippe Chatrier, ultimul meci al zilei, care va incepe dupa ora 18:30, ora Romaniei. Inainte de meciul lor, pe aceasta arena vor mai avea loc alte trei meciuri: Sofia Kenin – Ashleigh Barty, Novak Djokovic – Jan-Lennard Struff si Dominic Thiem – Gael Monfils.

Iga Swiatek, a doua jucatoare de la Roland Garros 2019 pe care Simona nu o cunoaste deloc

Daca pe Ajla Tomljanovic si pe Lesia Tsurenko le cunostea cat de cat, cu Linette, campioana noastra a avut ceva probleme pentru ca nu mai jucasera cu ea niciodata. La fel si in cazul tinerei poloneze. Pentru Simona, Iga Swiatek este o noutate, insa romanca spune ca nu se teme: “Asa s-a intamplat si cu Linette. Nu sunt speriata de acest lucru. O sa incerc sa analizez cum trebuie sa joc contra ei. Meciul e deschis, vom vedea ce se intampla”, a spus Simona la Paris.

Iga Swiatek: “Si sa pierd cu Simona e frumos”

"Nu am jucat bine in primul set pentru ca aveam ceva probleme de sanatate. Mi-era teama ca ma voi accidenta mai rau. Ma doare spatele, m-am accidentat la antrenamente. Dar sunt pe analgezice. Sa te accidentezi de ziua ta nu e cel mai bun lucru din lume. Am fost nevoita sa iau medicamente ca sa-mi treaca. Sa joc impotriva lui Halep e unul dintre visurile mele, nu am nimic de pierdut. Sa ajung in turul 2 era obiectivul meu. Eram fericita ca joc pe tabloul principal. Sunt la liceu, in Varsovia. Sunt la o scoala privata, astfel ca profesorii ma inteleg. E cam greu sa ma descurc cu ambele. E incredibil ca am ajuns in a doua saptamana la Roland Garros. Sunt fericita ca am ocazia sa vad maretia jucatorilor de top si chiar sa invat de la ei. Si sa pierd cu Simona e frumos", a spus Swiatek la conferinta de presa.