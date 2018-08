ROGERS CUP | "Cred ca nimeni nu poate spune ceva negativ despre ea!" Simona Halep, caracterizata de una dintre tenismenele prezente la Montreal

Simona Halep a fost laudata de una dintre jucatoarele prezente la Rogers Cup.

Britanica Johanna Konta a sustinut o conferinta de presa dupa ce a eliminat-o in turul 1 la Montreal pe Jelena Ostapenko.

Konta a vorbit si despre Simona Halep, actualul numar 1 mondial.

"Cred ca Simona a demonstrat ce fel de jucatoare este in ultimii ani. Sunt cu adevarat bucuroasa pentru ea ca a castigat Roland Garros in acest an. Cred ca si-a luat o mare presiune de pe umeri si merita din plin acest titlu de Grand Slam.

Cred ca nimeni nu poate spune ceva negativ despre ea. Are un stil de joc complet. N-am mai jucat cu ea de cand a ajuns pe locul 1 in clasamentul WTA, insa de fiecare data au fost meciuri stranse, pe muchie de cutit", a spus jucatoarea britanica.

Simona Halep si Johanna Konta se afla pe jumatati diferite de tablou la Montreal. Ultimul meci disputat de cele doua este cel din sferturile de finala de la Cincinnatti din 2017, castigat de Simona. Totusi, la capitolul intalniri directe, Konta conduce cu 3-1.