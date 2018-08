SIMONA HALEP, ROGERS CUP | Perechea Halep/Begu, eliminata dramatic in primul tur! Romancele au avut 2 mingi de meci, dar au pierdut in decisiv

Simona Halep si Irina Begu vor continua turneul in proba de simplu.

Perechea romana compusa din Simona Halep si Irina Begu a fost eliminata in primul tur al probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Montreal, dotat cu premii totale de 2,82 milioane dolari, fiind invinsa cu 4-6, 7-6 (7/1), 11-9 de cuplul Johanna Konta (Marea Britanie)/Shuai Zhang (China).

Romancele au ratat doua mingi de meci, pe serviciul Simonei Halep, in setul secund, la scorul de 5-4 in favoarea romancelor.

Halep si Begu au fost recompensate cu un cec in valoare 4.690 dolari pentru participarea la aceasta proba.

Cele doua reprezentante ale tarii noastre vor evolua si pe tabloul de simplu de la Montreal. Simona Halep, numarul unu mondial si principala favorita, este calificata direct in turul secund, unde o va intalni pe castigatoarea partidei dintre Anastasia Pavliucenkova (Rusia) si Christina McHale (SUA), venita din calificari, in timp ce Irina Begu o va infrunta in primul tur pe australianca Ashleigh Barty, cap de serie numarul 15.

Agerpres