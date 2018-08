HALEP - PAVLYUCHENKOVA 7-6 4-6 7-5 | Simona merge in optimi la Rogers Cup dupa un meci dificil!

Urmareste aici meciul dintre Simona Halep si Anastasia Pavliucenkova live pe www.sport.ro!

HALEP 7-6 (11-9) 4-6 7-5 PAVLYUCHENKOVA

GAME! SET! MECI! Simona Halep merge in optimi la Rogers Cup, acolo unde o va intalni pe Venus Williams! Americanca a eliminat-o in doua seturi pe Sorana Cirstea (7-6 6-4).

Setul 3:

5-5 Pavlyuchenkova isi face si ea serviciul si nu-i lasa Simonei sansa de a face break-ul si a servi pentru set

5-4 Simona isi castiga serviciul si trece la conducere pentru prima data in setul decisiv!

4-4 BREAK SIMONA HALEP! Romanca revine in setul decisiv!

3-4 Simona incheie game-ul pe propriul serviciu cu un as!

2-4 Pavlyuchenkova isi face serviciul si ramane cu break in fata si cu prima sansa la victorie in aceasta partida

1-2 Halep isi castiga de aceasta data serviciul, dar are dificultati in joc si Darren Cahill vine langa ea sa-i dea cateva sfaturi

0-1 Pavlyuchenkova face break inca din debutul setului decisiv!

Simona Halep primeste ingrijiri in pauza dintre seturi. Talpile ii sunt bandajate sportivei romance!

Setul 2

4-6 SET PAVLYUCHENKOVA! Simona are probleme la serviciu, rusoaica face break-ul si apoi isi face fara probleme serviciul

4-5 BREAK PAVLYUCHENKOVA! Simona nu ii poate tin piept rusoaicei in game-ul pe propriul serviciu

4-3 Simona isi face cu greu serviciul, dupa ce a salvat doua mingi de break

3-3 Cele doua jucatoare merg cap la cap in acest debut de set doi

2-2 Pavlyuchenkova salveaza doua mingi de break ale Simonei si isi face serviciul in cele din urma!

2-1 Game castigat cu greu de Simona Halep, in care Pavlyuchenkova reuseste un punct de exceptie, trimitand un lung de linie dupa ce a adus-o pe Simona la fileu

1-0 Simona castiga la 15 primul game din setul al doilea, pe propriul servciu

Setul 1

7-6 (11-9) SET SIMONA HALEP! Dupa un tie-break extrem de disputat, cu multe servicii pierdute si greseli de ambele parti, romanca reuseste sa castige primul act al confruntarii cu Pavlyuchenkova!

6-6 Pavlyuchenkova isi procura doua mingi de break si reuseste sa si-o adjudece pe prima, cu o lovitura care o prinde pe picior gresit pe Simona Halep. Avem tie-break in primul set!

6-5 BREAK HALEP! Simona reuseste sa castige a treia minge de break pe care si-o procura intr-un game extrem de disputat pe serviciul rusoaicei. Romanca va servi pentru SET!

5-5 Simona face un game solid pe propriul serviciu si castiga game-ul la 0

4-5 Pavlyuchenkova face si ea un game solid pe propriul serviciu

4-4 Serviciul Simonei Halep arata mult mai bine acum, la reluarea meciului! Noaptea trecuta, romanca a aratat probleme la acest capitol

3-4 Partida se reia cu Halep la serviciu!

Partida a fost interupta in cursul noptii din cauza ploii. Toate meciurile din turul al doilea programate pentru noaptea trecuta au fost suspendate, urmand sa fie reluate astazi. Duelul dintre Simona Halep si Anastasia Pavlyuchenkova va fi reluat in aceasta seara, nu inainte de ora 19:30.

Setul 1:



3-4 Am asistat la un punct superb in acest game, in care Simona s-a aparat foarte bine, insa rusoaica a reusit sa-si faca serviciul

3-3 Simona Halep reuseste sa castige primul game pe propriul serviciu din aceasta partida!

2-3 Se merge din break in break in acest prim set. Ambele jucatoare au probleme la serviciu

1-3 Simona nu-si gaseste ritmul la serviciu, trimite mingi slabe in terenul advers si Pavlyuchenkova face din nou break-ul

1-2 Halep isi recupereaza imediat break-ul, castigand la 0 pe serviciul adversarei!

0-2 Rusoaica reuseste sa castige a cincea minge de break pe care a avut-o in acest game! Halep are dificultati mari la primul serviciu si face si o dubla greseala

0-1 Pavlyuchenkova incepe la serviciu si castiga primul game al partidei

Simona Halep, numarul unu mondial, o va avea ca adversara pe rusoaica Anastasia Pavliucenkova, in turul al doilea al turneului WTA de la Montreal (Canada), dotat cu premii totale in valoare de 2,82 milioane dolari.

Marti, in primul tur al competitiei, Anastasia Pavliucenkova a invins-o in doua seturi, 6-3, 6-2, pe Christina McHale din Statele Unite, venita din calificari.

Simona Halep, principala favorita de la Montreal, este calificata direct in turul secund. Romanca a castigat toate cele sapte meciuri disputate pana acum impotriva Anastasiei Pavliucenkova, ultimul dintre ele anul trecut, in optimile de finala ale turneului de la Roma (6-1, 4-6, 6-0).



TRASEU DIFICIL PENTRU SIMONA HALEP





In turul 3 poate da de Sorana Cirstea sau Venus Williams! Romanca trebuie sa treaca de o jucatoare venita din calificari pentru a se lupta cu Venus in turul 2.

Apoi ar fi in sferturi una dintre Caroline Garcia, Kasatkina sau Sharapova. In semifinale sunt numai adversare tari: Kerber, Serena Williams, Petra Kvitova sau Karolina Pliskova! Iar in finala ar putea juca impotriva Muguruzei, a Svitolinei sau a lui Wozniacki!



CATE PUNCTE ARE DE APARAT SIMONA HALEP





Numarul 1 WTA incepe acum o perioada dificila, cu trei turnee tari urmate de ultimul Grand Slam al anului, US Open.

Dupa vacanta din Romania, Simona a mers la Miami, acolo unde s-a antrenat alaturi de Darren Cahill, iar acum s-a mutat la Montreal pentru participarea de la Rogers Cup.

Simona Halep are de aparat 1005 puncte la turneele din SUA si a pierdut deja 60 cand a ales sa nu participe la Washington.

Simona a jucat semifinale anul trecut la Rogers Cup, finala la Cincinnati, iar la US Open a fost eliminata in primul tur de Maria Sharapova.

Caroline Wozniacki are mai putine puncte de aparat, 845, in timp ce Sloane Stephens are de aparat 2701 puncte deoarece a castigat US Open anul trecut.

Angelique Kerber poate fi surpriza dupa victoria de la Wimbledon. Ea are de aparat doar 116 puncte in urma parcursului slab de anul trecut din SUA.

REZULTATE ROGERS CUP





Tot marti, rusoaica Maria Sarapova s-a impus cu 6-1, 6-2 in fata bulgaroaicei Sesil Karatanceva, britanica Johanna Konta a trecut in trei seturi, 6-7 (6/8), 6-1, 6-2, de letona Jelena Ostapenko, numarul 11 pe lista capilor de serie, in timp ce belarusa Viktoria Azarenka a dispus cu 6-0, 6-1 de Kristina Mladenovic (Franta).

Rezultate:

Turul 1

Sorana Cirstea (Romania) - Monica Niculescu (Romania) 3-6, 6-4, 6-4

Mihaela Buzarnescu (Romania) - Qiang Wang (China) 6-2, 7-5

Ashleigh Barty (Australia/N.15) - Irina Begu (Romania) 6-3, 1-6, 7-5

Arina Sabalenka (Belarus) - Ana Bogdan (Romania) 6-4, 4-6, 6-3

Maria Sarapova (Rusia) - Sesil Karatanceva (Bulgaria) 6-1, 6-2

Alizé Cornet (Franta) - Tatjana Maria (Germania) 4-6, 6-1, 6-3

Alison Van Uytvanck (Belgia) - Sofia Juk (Rusia) 6-1, 6-2

Kiki Bertens (Olanda) - Carol Zhao (Canada) 6-1, 6-2

Carla Suarez (Spania) - Naomi Osaka (Japonia/N.16) 7-6 (7/2), 6-2

Johanna Konta (Marea Britanie) - Jelena Ostapenko (Letonia/N.11) 6-7 (6/8), 6-1, 6-2

Elise Mertens (Belgia/N.14) - Eugenie Bouchard (Canada) 6-2, 6-4

Anastasia Pavliucenkova (Rusia) - Christina McHale (SUA) 6-3, 6-2

Daria Kasatkina (Rusia/N.12) - Maria Sakkari (Grecia) 6-4, 4-6, 6-1

Francoise Abanda (Canada) - Kirsten Flipkens (Belgia) 6-3, 6-2

Victoria Azarenka (Belarus) - Kristina Mladenovic (Franta) 6-0, 6-1

Shuai Zhang (China) - Barbora Krejcikova (Cehia) 7-5, 7-5