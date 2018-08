Una dintre cele mai mari si mai vizitate shaormerii din Chisinau poarta numele "Halep"! Cum arata

Cafeneaua si shaormeria "Halep" de la Chisinau au poze cu Erdogan pe pereti.

Shaormeria "Halep Kebab" si cafeneaua "Café Arabic Halep" se gasesc in Sectorul Botanica, unul dintre cele 5 sectoare ale Capitalei Republicii Moldova. Botanica este cel mai sudic si cel mai populat dintre ele (200.000 de locuitori) si in perimetrul sau se gasesc Aeroportul International Chisinau, zona financiara cu cele mai inalte cladiri din oras, cel mai larg bulevard (Bulevardul Dacia), o gradina zoologica si una botanica, cea din urma dand si denumirea zonei. De asemenea, tot aici se gasesc mai multe mall-uri si centre comerciale, dar si al doilea cel mai mare stadion din oras, cel al echipei de fotbal Zimbrul Chisinau.

Fast-food-ul si cafeneaua Halep din tara vecina se gasesc in imediata apropiere a Muzeului Satului si al Serviciului Hidrometereologic de Stat si a Gradinii Zoologice, la intersectia strazilor Grenoble si Cuza Voda, chiar din locul de unde porneste soseaua M3, drumul care leaga capitala Chisinau via Cimislia si Vulcanesti de granita cu Romania prin Giurgiulesti. In Romania drumul este continuat de DN2B pana la Galati. M3 este parte din drumul european E584, cuprins intre orasele Poltava (Ucraina) si Slobozia (Romania).

Denumirea locatiei, dincolo de numerosii fani pe care tenismena Simona Halep probabil ca ii are peste Prut, are mai degraba legatura cu comunitatea musulmana din Republica Moldova, fie aducand aminte de orasul Alep, cel mai mare oras sirian inainte de Razboiul Civil Sirian si unul dintre cele mai vechi orase locuite continuu din istoria omenirii (6.000 i.H), aflat aproape de granita cu Turcia, fie fiind o denumire folosita de comunitatea inca numeroasa de turci si tatari din nordul Marii Negre. De altfel, in imaginile de prezentare de pe internet se pot observa portrete ale presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, tinute la mare cinste pe pereti.