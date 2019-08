Simona Halep, noi detalii despre accidentare! Romanca trage din greu sa poata lua startul la Cincinnati: imaginile publicate pe retelele de socializare

Simona Halep nu a putut sa-si apere titlul la Rogers Cup, dupa ce s-a accidentat in meciul cu Marie Bouzkova din sferturi de la Toronto.

Romanca a abandonat partida dupa ce a pierdut primul set cu 4-6 in fata sportivei din Cehia.

Simona Halep a acuzat dureri la tendonul lui Ahile si a inceput recuperarea imediat dupa meci.

Simona a publicat noi imagini in care glezna ii este masata si apoi bandajata si s-a declarat optimista in ceea ce priveste recuperarea.

Simona Halep: "Am aceste dureri din primul meci"

Imediat dupa abandon, Halep a oferit si primele explicatii legate de accidentare. Romanca a spus ca a simtit dureri inca de la primul meci jucat la Toronto si nu stie 100% daca va putea evolua la Cincinnati.

"Da, am aceste dureri din primul meci, suprafata este destul de dura. Am venit dupa o pauza, am avut dureri mari astazi, de aia am decis sa ma retrag. Cred ca fost o decizie inteleapta, nu avea rost sa fortez, un set a fost bun ca sa vad ca simt bine jocul. Se pare ca voi juca miercuri, am timp sa ma recuperez, voi merge la doctor maine, cand ajung acolo. Voi face investigatii, dar si un tratament destul de bun si de puternic, pentru picior. Vom vedea, nu stiu ce sa va spun acum", a declarat Simona Halep pentru DigiSport.