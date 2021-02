Simona Halep, laudata in presa australiana dupa revenirea de scor improbabila din setul decisiv: "Stiinta Simonei si rezervele mentale au facut diferenta"

Simona Halep a fost laudata de jurnalistii australieni dupa ce romanca i-a provocat Ajlei Tomljanovic o eliminare dureroasa.

Simona Halep a fost laudata in presa internationala pentru revenirea incredibila realizata in finalul setului decisiv al partidei castigate in defavoarea australiencei cu origini croate, Ajla Tomljanovic, scor 4-6, 6-4, 7-5.

"Halep supravietuieste un test torid din partea Ajlei Tomljanovic. Romanca a parut in pericol sa treaca pe lista neagra a favoritelor eliminata in ziua a treia de concurs, dar s-a propulsat in ultimele game-uri ale meciului, dupa ce a privit lung catre infrangere. A fost o partida captivanta, care a inceput pe lumina zilei si s-a incheiat sub luminile stralucitoare ale Arenei Margaret Court. Dubla campioana de Grand Slam nu a trebuit sa fie intrebata de doua ori pentru a-si securiza victoria si a fructificat a doua minge de meci cu un winner de forehand," a scris Gillian Tan pentru site-ul oficial al Openului Australian.

"Tomljanovic a avut toate sansele din lume sa inchida meciul, dar s-a impiedicat in momentele cruciale, cand Halep a adunat o serie de cinci game-uri consecutive pentru a se califica in turul trei. In cele din urma, a fost stiinta Simonei Halep in meciurile mari si rezervele sale de putere mentala care au ajutat-o sa revina pe tabela de marcaj in al treilea set. A fost un meci memorabil, de tenis de calitate care a durat doua ore si jumatate, in care Tomljanovic s-a luptat de la egal la egal cu campioana de Grand Slam, Halep," au scris australienii de la The Age.

"Halep danseaza pe un fir de ata!" au titrat spaniolii publicatiei Punto de break, care au apreciat performanta Ajlei Tomljanovic ca fiind grozava, "probabil cea mai buna a carierei. Ajla a fost foarte aproape sa elimine una dintre marile favorite de la Melbourne," au adaugat ibericii.

"Australianca a servit pentru a castiga meciul, dar Halep a reusit sa salveze situatia critica. ... Incredibila Halep! A castigat pe serviciul lui Tomljanovic si va servi pentru meci. Ce reactie din partea romancei! S-a calificat in turul 3 la Asutralian Open dupa ce a castigat un meci agonizant," au scris spaniolii de la AS.

"Halep sufera mult", a fost titlul articolului publicat in Marca. "Cine stie daca frica si presiunea de a castiga atunci cand ai meciul in mana nu a cantarit prea greu pentru jucatorul gazdelor. Halep a reactionat si a castigat un meci care a parut plin de urcusuri," se arata pe site-ul marca.com.

Halep va juca urmatorul meci impotriva Veronikai Kudermetova. Partida va avea loc vineri, 12 februarie.