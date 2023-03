Meci nebun în primul tur al competiției WTA 1000 de la Miami. Camila Giorgi (44 WTA), din Italia a învins-o după 3 ore și 36 de minute de joc pe experimentata Kaia Kanepi (57 WTA), din Estonia, scor 7-6 (4), 6-7 (4), 7-6 (4).

Partida cu trei tiebreak-uri - o raritate în circuitul WTA - a avut un set decisiv de infarct, în care italianca a condus cu 5-0, dar s-a văzut nevoită să lupte în prelungirile setului pentru a obține calificarea.

When Camila Giorgi throws her racquet, you know a match is getting spicy.

She led Kaia Kanepi by 7-6(4), 4-3 on her own serve with a game point to go up 5-3 in Miami.

These two actually seem to be hitting harder than usual today, if that's possible.