În minutul 66, Korenica a deschis scorul din penalty. Pașcanu a restabilit egalitate în minutul 88, dar Rapid nu a reușit să marcheze și golul de 2-1, care să ducă echipa lui Costel Gâlcă în fazele eliminatorii.

Transferat în această iarnă de Rapid, Olimpiu Moruțan a oferit o primă reacție după eliminarea echipei sale din Cupa României. Mijlocașul spune că gazonul nu a fost de partea echipei giuleștene.

Olimpiu Moruțan: ”Trebuie să ne focusăm pe campionat”

„În seara asta nu ne-a ieșit jocul și nu am reușit să câștigăm. Au încercat să țină de rezultat, noi ne-am dorit victoria, CFR aștepta să-i atacăm, nu am avut foarte multe oportunități și ne pare rău. Nici terenul nu ne-a ajutat foarte mult, dar nu este o scuză. Trebuie să mergem acasă, să ne concentrăm pe campionat. Clar suntem foarte dezamăgiți. Trebuie să ne focusăm pe campionat și să luăm cele trei puncte la Constanța.

Cred că o să mai avem ocazia să jucăm cu CFR și, cu siguranță, o să și câștigăm. Pas cu pas o să fiu din ce în ce mai bine și eu muncesc pentru asta”, a spus Olimpiu Moruțan, la flash-interviu.

Pentru CFR Cluj și Rapid urmează alte două deplasări pentru meciurile din campionat. Ardelenii se vor deplasa la Sibiu pentru meciul cu Hermannstadt, iar Rapid la Constanța pentru duelul cu Farul.

