Întrecerea WTA 1000 de la Dubai, dotată cu premii totale în valoare de $3,211,715 a început cum nu se putea mai bine pentru tenisul românesc.

Sorana Cîrstea (22 WTA) nu s-a lăsat intimidată de Sofia Kenin (45 WTA) - fostă câștigătoare a Openului Australian, în 2020 - și a avansat în a doua rundă competițională, după o victorie în minimum de seturi, securizată scor 6-3, 7-6 (2), după 105 minute de joc.

