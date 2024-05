Sofia Kenin (25 de ani, 58 WTA) a intrat în istoria ediției 2024 a turneului WTA 1000 de la Roma printr-o serie de momente care nu fac cinste „Sportului Alb.”

Campioana Australian Open 2020 a fost luată în colimatorul publicului italian în primul set al meciului câștigat în detrimentul italiencei Lucia Bronzetti (48 WTA), scor 6-3, 6-2.

Sonya Kenin cussing out the officials in Rome for making her play after she claimed the court was too wet to be safe.

They stopped play a couple points later due to the rain. pic.twitter.com/paxCd6iMEk