Sorana Cîrstea e, pur și simplu, inepuizabilă! La o vârstă la care majoritatea colegelor ei de generație s-au retras sau, în orice caz, au luat „piciorul de pe accelerație“ în circuitul WTA, „Sori“ nu dă semne de slăbiciune. Din contră!

Pare incredibil acum, însă, în luna iunie, Cîrstea alunecase până pe locul 169 în lume! În acel moment, Sorana era într-o pasă proastă cu patru înfrângeri la rând. Ce a urmat? Renașterea Soranei! În ultimele 19 partide, românca are niște cifre excelente: 15 victorii și doar 4 înfrângeri.

Sorana Cîrstea „a măturat“ cu Zakharova. Urmează Swiatek

Seria încântătoare a Soranei a fost prelungită, astăzi, la Korea Open (WTA 500). Aici, în turul I, într-o partidă amânată de ieri din cauza ploii, jucătoarea din România „a măturat“ cu rusoaica Anastasia Zakharova (23 de ani, 79 WTA): 6-3, 6-1, după un meci de o oră și 13 minute.

Pentru Cîrstea urmează un duel fabulos cu Iga Swiatek (Polonia, 24 de ani, 2 WTA). La precedenta întâlnire, tot în acest an, la Cincinnati, poloneza s-a impus cu 6-4, 6-3, pe 13 august.

Sorana se apropie de 11 milioane de dolari din tenis!

Grație succesului de astăzi, de la Seul, Cîrstea a primit un cec în valoare de 15.700 de dolari. Cu această sumă, ea se apropie și mai mult de borna de 11 milioane de dolari din tenis. Vorbim despre sumele strânse exclusiv din premii, în diferite turnee. La acest capitol, la actualizarea de la începutul săptămânii, în dreptul Soranei figura suma de 10,722,738 de dolari.

În clasamentul live, actualizat în timp real, Cîrstea tocmai a acumulat 1.058 de puncte, total cu cu care ocupă poziția a 62-a.

Tot astăzi, la Seul, vom avea meciul Jaqueline Cristian – Emma Răducanu, în turul I, după ora 13.00.

