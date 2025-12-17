Byung-jin Park, campionul de la Space-Out Competition 2025

În fiecare an, în luna mai, la Seul are loc campionatul de stat degeaba, în care competitorii trebuie să rămână nemișcați timp de 90 de minute. La Space-Out Competition 2025 au participat peste 100 de concurenți, iar concursul a fost câștigat de Byung-jin Park (36 de ani), un antreprenor și muzician indie punk originar chiar din capitala Coreei de Sud.



Ideea acestui concurs a fost lansată de artistul vizual Woopsyang, în 2014, ca o critică la fenomenul burnout. În ultimul deceniu s-a dezvoltat ca un ritual cultural ținut într-o locație de lângă râul Han, care trece prin Seul. Participanții poartă monitoare de ritm cardiac, iar câștigătorii sunt desemnați printr-o combinație de calm biometric și voturi din partea publicului.



Statul degeaba are beneficii asupra sănătății mintale

Studiile științifice sugerează că liniștea și repausul are valoare pentru sănătatea mintală pe termen mediu și lung. "Distanțarea de viața cotidiană" (space out) activează ceea ce neurocercetătorii numesc rețeaua modului implicit al creierului (DMN) - legată de creativitate, procesarea emoțională și rezolvarea problemelor. Un alt beneficiu major este o reziliență crescută în fața depresiei, asemănătoare cu cele aduse de practicarea meditației sau a cursurilor de yoga.



Începând de anul acesta, întrecerea a ajuns și în Japonia, unde s-a organizat un concurs de space out la Osaka. Japonia și Coreea de Sud sunt bine cunoscute pentru culturile care onorează dedicarea profesională, munca intensă, programul prelungit de lucru, mândria pentru efectuarea unor sarcini suplimentare și o dedicare puternică față de companiile angajatoare, ceea ce duce la probleme precum suprasolicitarea (karoshi în Japonia) și un echilibru precar între viața profesională și cea personală.

