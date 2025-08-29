GALERIE FOTO Învinsă la US Open, Sorana Cîrstea rămâne cu un record unic în tenis, în ultimii cinci ani: doar Serena Williams a întrecut-o

&Icirc;nvinsă la US Open, Sorana C&icirc;rstea răm&acirc;ne cu un record unic &icirc;n tenis, &icirc;n ultimii cinci ani: doar Serena Williams a &icirc;ntrecut-o Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea, performanță remarcabilă în America. Treizeci și cinci e doar un număr pentru sportiva din România.

TAGS:
Serena WilliamsTenis WTAUS Open 2025Sorana Cirstea
Din articol

Dintr-o țară care dispune de terenuri de tenis pe hard care pot fi numărate în câteva secunde, Sorana Cîrstea a mai reușit o performanță incredibilă în lumea tenisului.

După sfertul de finală în care s-a calificat în cadrul Openului American din 2023, jucătoarea din Târgoviște a devenit cea mai experimentată câștigătoare de turneu pe hard, în WTA, din ultimii cinci ani și jumătate, câștigând trofeul de campioană pus în joc la Cleveland.

Sorana Cîrstea, cea mai experimentată câștigătoare de turneu pe hard în WTA, de la Serena Williams

Nicio altă jucătoare mai vârstnică nu a reușit această performanță, de la Serena Williams, în 2020, când sportiva americană - la 38 de ani - triumfa la Auckland, în luna ianuarie.

Cele șapte victorii fără set pierdut legate de Sorana Cîrstea pe hardul din Ohio aduc aminte de cele zece succese obținute consecutiv de Emma Răducanu, la US Open 2021.

În ambele povești de succes, Răducanu și Cîrstea și-au început parcursurile încă din calificări.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea us open tur 2 2025 meci
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Tabloul nu a ajutat-o pe Sorana Cîrstea la New York, în 2025

Apropiindu-și trofeul de campioană la Cleveland, Sorana Cîrstea a devenit a opta cea mai vârstnică jucătoare care iese câștigătoare într-o competiție WTA.

Forma bună a fost purtată de Sorana Cîrstea și în ultimul turneu de mare șlem al anului. Românca a câștigat cu 7-5, 6-0 prima partidă cu Solana Sierra, dar, în turul secund, tabloul i-a adus-o în față pe Karolina Muchova, semifinalistă la US Open în precedentele două ediții.

Dacă în sferturile US Open 2023 Muchova a depășit-o pe Cîrstea cu 6-3, 6-0, în acest an românca a câștigat set împotriva cehoaicei, într-un meci memorabil, de trei ore. 7-6 (0), 6-7 (3), 6-4 a fost scorul final, în favoarea Muchovei.

În clasament, Sorana Cîrstea a umilit concurența, în ultimele două săptămâni

Sorana Cîrstea a început competiția din Cleveland ca număr 112 mondial, iar, la ora actuală, ocupă locul 64, în ierarhia actualizată.

Calificarea în turul secund al Openului American i-a adus Soranei Cîrstea un salt de șapte poziții în clasament, iar situarea în top 70 WTA este suficientă pentru a-i garanta româncei participarea pe tablourile principale ale celor mai importante competiții din circuit, aspect care ar putea contribui la amânarea deciziei de retragere din tenis.

Serena Williams

  • Serena williams 01
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic în București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva
Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic &icirc;n București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva
ULTIMELE STIRI
Revoltă &icirc;n Scoția după FCSB - Aberdeen: O decizie scandaloasă și un exemplu clasic de favorizare a gazdelor
Revoltă în Scoția după FCSB - Aberdeen: "O decizie scandaloasă și un exemplu clasic de favorizare a gazdelor"
Craiova mai caută jucători pentru luptele din campionat și din cupele europene
Craiova mai caută jucători pentru luptele din campionat și din cupele europene
Antrenorul lui Bașakșehir se face de r&acirc;s! Cum a numit-o pe Universitatea Craiova după ce oltenii l-au &icirc;nvins de două ori
Antrenorul lui Bașakșehir se face de râs! Cum a numit-o pe Universitatea Craiova după ce oltenii l-au învins de două ori
Europa League e competiția europeană care &icirc;i vine ca o mănușă FCSB-ului! Ce rezultate extraordinare a avut
Europa League e competiția europeană care îi vine ca o mănușă FCSB-ului! Ce rezultate extraordinare a avut
FCSB schimbă lista UEFA! Campioana, obligată să se grăbească dacă &icirc;l vrea pe Louis Munteanu &icirc;n Europa League
FCSB schimbă lista UEFA! Campioana, obligată să se grăbească dacă îl vrea pe Louis Munteanu în Europa League
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a făcut anunțul după FCSB - Aberdeen 3-0: &rdquo;Am făcut o ofertă&rdquo;

Gigi Becali a făcut anunțul după FCSB - Aberdeen 3-0: ”Am făcut o ofertă”

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Gigi Becali anunță ultimul jucător pe care-l vrea la FCSB: &rdquo;Dacă &icirc;l dă, &icirc;l iau&rdquo;

Gigi Becali anunță ultimul jucător pe care-l vrea la FCSB: ”Dacă îl dă, îl iau”

Nemulțumirea scoțienilor după FCSB - Aberdeen 3-0: Asta spune regulamentul UEFA

Nemulțumirea scoțienilor după FCSB - Aberdeen 3-0: "Asta spune regulamentul UEFA"

Un nou patron &icirc;n Superliga Rom&acirc;niei: &rdquo;El e acum numărul 1&rdquo;

Un nou patron în Superliga României: ”El e acum numărul 1”

FCSB - Aberdeen 3-0. Campioana Rom&acirc;niei se califică din nou &icirc;n Europa League

FCSB - Aberdeen 3-0. Campioana României se califică din nou în Europa League

CITESTE SI
Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic &icirc;n București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva

stirileprotv Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic în București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva

&bdquo;C&acirc;t s-a &icirc;ngrășat!&rdquo;. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut &icirc;n costum de baie

protv „Cât s-a îngrășat!”. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut în costum de baie

&bdquo;De frica&rdquo; CCR, guvernul Bolojan a &bdquo;spart&rdquo; Pachetul 2 &icirc;n șase &bdquo;pachețele&rdquo;. Lista măsurilor asumate oficial

stirileprotv „De frica” CCR, guvernul Bolojan a „spart” Pachetul 2 în șase „pachețele”. Lista măsurilor asumate oficial

Ministerul Educației anunță o schimbare &icirc;n școli, cu două săptăm&acirc;ni &icirc;nainte de &icirc;nceperea noului an. Se reorganizează clasele

stirileprotv Ministerul Educației anunță o schimbare în școli, cu două săptămâni înainte de începerea noului an. Se reorganizează clasele

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!