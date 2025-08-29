Dintr-o țară care dispune de terenuri de tenis pe hard care pot fi numărate în câteva secunde, Sorana Cîrstea a mai reușit o performanță incredibilă în lumea tenisului.

După sfertul de finală în care s-a calificat în cadrul Openului American din 2023, jucătoarea din Târgoviște a devenit cea mai experimentată câștigătoare de turneu pe hard, în WTA, din ultimii cinci ani și jumătate, câștigând trofeul de campioană pus în joc la Cleveland.

Sorana Cîrstea, cea mai experimentată câștigătoare de turneu pe hard în WTA, de la Serena Williams

Nicio altă jucătoare mai vârstnică nu a reușit această performanță, de la Serena Williams, în 2020, când sportiva americană - la 38 de ani - triumfa la Auckland, în luna ianuarie.

Cele șapte victorii fără set pierdut legate de Sorana Cîrstea pe hardul din Ohio aduc aminte de cele zece succese obținute consecutiv de Emma Răducanu, la US Open 2021.

În ambele povești de succes, Răducanu și Cîrstea și-au început parcursurile încă din calificări.

