Dintr-o țară care dispune de terenuri de tenis pe hard care pot fi numărate în câteva secunde, Sorana Cîrstea a mai reușit o performanță incredibilă în lumea tenisului.
După sfertul de finală în care s-a calificat în cadrul Openului American din 2023, jucătoarea din Târgoviște a devenit cea mai experimentată câștigătoare de turneu pe hard, în WTA, din ultimii cinci ani și jumătate, câștigând trofeul de campioană pus în joc la Cleveland.
Sorana Cîrstea, cea mai experimentată câștigătoare de turneu pe hard în WTA, de la Serena Williams
Nicio altă jucătoare mai vârstnică nu a reușit această performanță, de la Serena Williams, în 2020, când sportiva americană - la 38 de ani - triumfa la Auckland, în luna ianuarie.
Cele șapte victorii fără set pierdut legate de Sorana Cîrstea pe hardul din Ohio aduc aminte de cele zece succese obținute consecutiv de Emma Răducanu, la US Open 2021.
În ambele povești de succes, Răducanu și Cîrstea și-au început parcursurile încă din calificări.
Tabloul nu a ajutat-o pe Sorana Cîrstea la New York, în 2025
Apropiindu-și trofeul de campioană la Cleveland, Sorana Cîrstea a devenit a opta cea mai vârstnică jucătoare care iese câștigătoare într-o competiție WTA.
Forma bună a fost purtată de Sorana Cîrstea și în ultimul turneu de mare șlem al anului. Românca a câștigat cu 7-5, 6-0 prima partidă cu Solana Sierra, dar, în turul secund, tabloul i-a adus-o în față pe Karolina Muchova, semifinalistă la US Open în precedentele două ediții.
Dacă în sferturile US Open 2023 Muchova a depășit-o pe Cîrstea cu 6-3, 6-0, în acest an românca a câștigat set împotriva cehoaicei, într-un meci memorabil, de trei ore. 7-6 (0), 6-7 (3), 6-4 a fost scorul final, în favoarea Muchovei.
În clasament, Sorana Cîrstea a umilit concurența, în ultimele două săptămâni
Sorana Cîrstea a început competiția din Cleveland ca număr 112 mondial, iar, la ora actuală, ocupă locul 64, în ierarhia actualizată.
Calificarea în turul secund al Openului American i-a adus Soranei Cîrstea un salt de șapte poziții în clasament, iar situarea în top 70 WTA este suficientă pentru a-i garanta româncei participarea pe tablourile principale ale celor mai importante competiții din circuit, aspect care ar putea contribui la amânarea deciziei de retragere din tenis.