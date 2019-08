Cine sunt cei 7 reprezentanti ai Romaniei pe tabloul principal de la US Open! Alte cinci jucatoare evolueaza in calificari

A mai ramas exact o saptamana pana la startul US Open 2019, care se va desfasura intre 26 august si 8 septembrie. Romania va avea cinci reprezentanti pe tablourile principale ale Openului American.

Simona Halep, Monica Niculescu, Sorana Cirstea si Mihaela Buzarnescu si-au asigurat deja prezenta pe tabloul principal feminin. Cele patru jucatoare isi vor afla oponentele din primul tur sambata, 24 august.

Pe tabloul masculin, Marius Copil este singurul roman calificat direct. Din pacate, el va ramane cu siguranta si singurul tenismen roman, intrucat niciun altul nu participa in calificarile de la New York.

Exceptandu-i pe cei 5 de pe tablourile de simplu, Romania va fi reprezentata de alti doi sportivi calificati direct pe tablourile de dublu, anume Horia Tecau si Raluca Olaru, care vor face perechi cu Jean-Julien Rojer, respectiv Zhaoxuan Yang.

Pe ce loc se claseaza romanii inainte de US Open 2019?

Simona Halep este in continuare portdrapelul tenisului romanesc in lume, ocupand locul al 4-lea in clasamentul WTA. Iata pozitiile ocupate de catre cei 7 sportivi deja calificati la Openul American:

• Simona Halep, locul 4 WTA la simplu

• Monica Niculescu, locul 105 WTA la simplu

• Sorana Cirstea, locul 106 WTA la simplu

• Mihaela Buzarnescu, locul 136 la simplu

• Marius Copil, locul 96 ATP la simplu

• Raluca Olaru, locul 35 WTA la dublu

• Horia Tecau, locul 12 ATP la dublu

Celor patru romance calificate pe tabloul principal li s-ar putea alatura alte cinci. Este vorba despre Irina Begu, Irina Bara, Jacqueline Cristian, Ana Bogdan si Gabriela Ruse.