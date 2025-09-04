Aflată în ultimele luni al sezonului care ar putea rămâne ultimul al carierei, Sorana Cîrstea continuă să fie un simbol al disciplinei și al perseverenței.

Jucătoarea din România s-a întors din Statele Unite ale Americii la Dubai, unde a reînceput deja antrenamentele, în pregătirea sezonului asiatic.

Sorana Cîrstea se antrenează la Dubai pentru turneele din Asia

„Am murit azi,” a scris Sorana Cîrstea în descrierea unui scurt videoclip care o arată lovind forehanduri în cross cu Peter Wessels.

Jucătoarea din Târgoviște a acuzat șocul termic aferent deplasării făcute la Dubai, dar nici măcar o caniculă de peste 40 de grade Celsius nu a oprit-o pe româncă din a-și duce la bun sfârșit programul de antrenament.

