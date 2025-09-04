Aflată în ultimele luni al sezonului care ar putea rămâne ultimul al carierei, Sorana Cîrstea continuă să fie un simbol al disciplinei și al perseverenței.
Jucătoarea din România s-a întors din Statele Unite ale Americii la Dubai, unde a reînceput deja antrenamentele, în pregătirea sezonului asiatic.
Sorana Cîrstea se antrenează la Dubai pentru turneele din Asia
„Am murit azi,” a scris Sorana Cîrstea în descrierea unui scurt videoclip care o arată lovind forehanduri în cross cu Peter Wessels.
Jucătoarea din Târgoviște a acuzat șocul termic aferent deplasării făcute la Dubai, dar nici măcar o caniculă de peste 40 de grade Celsius nu a oprit-o pe româncă din a-și duce la bun sfârșit programul de antrenament.
Sorana Cîrstea a încasat $169,000 la US Open 2025
Dacă la Cleveland a câștigat $36,300 pentru marele trofeu adjudecat, Sorana Cîrstea a obținut $154,000 pentru calificarea în turul secund al Openului American, în proba individuală, dar și alte $15,000 pentru participarea în proba de dublu, împreună cu Anna Kalinskaya.
În clasamentul WTA LIVE, parcursul Soranei Cîrstea la Flushing Meadows i-a adus o urcare de șase locuri, până pe poziția 65, Cîrstea depășindu-le pe Danielle Collins și Donna Vekic.
Rezultatele Soranei Cîrstea la New York, în 2025
- victorie 7-5, 6-0 cu Solana Sierra, în turul întâi al probei individuale
- înfrângere 7-6, 6-7, 6-4 cu Karolina Muchova, în turul secund al probei individuale
- înfrângere alături de Anna Kalinskaya 7-5, 6-4 cu Kessler / Stearns, în turul întâi al probei de dublu