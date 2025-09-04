FOTO „Am murit azi” Prin ce șoc a trecut Sorana Cîrstea la revenirea din SUA

&bdquo;Am murit azi&rdquo; Prin ce șoc a trecut Sorana C&icirc;rstea la revenirea din SUA Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea continuă să fie imersată în stilul de viață al unei jucătoare profesioniste de tenis.

TAGS:
Tenis WTADubaiUS Open 2025WTA ClevelandSorana Cirstea
Din articol

Aflată în ultimele luni al sezonului care ar putea rămâne ultimul al carierei, Sorana Cîrstea continuă să fie un simbol al disciplinei și al perseverenței.

Jucătoarea din România s-a întors din Statele Unite ale Americii la Dubai, unde a reînceput deja antrenamentele, în pregătirea sezonului asiatic.

Sorana Cîrstea se antrenează la Dubai pentru turneele din Asia

„Am murit azi,” a scris Sorana Cîrstea în descrierea unui scurt videoclip care o arată lovind forehanduri în cross cu Peter Wessels.

Jucătoarea din Târgoviște a acuzat șocul termic aferent deplasării făcute la Dubai, dar nici măcar o caniculă de peste 40 de grade Celsius nu a oprit-o pe româncă din a-și duce la bun sfârșit programul de antrenament.

Sorana Cîrstea a încasat $169,000 la US Open 2025

Dacă la Cleveland a câștigat $36,300 pentru marele trofeu adjudecat, Sorana Cîrstea a obținut $154,000 pentru calificarea în turul secund al Openului American, în proba individuală, dar și alte $15,000 pentru participarea în proba de dublu, împreună cu Anna Kalinskaya.

În clasamentul WTA LIVE, parcursul Soranei Cîrstea la Flushing Meadows i-a adus o urcare de șase locuri, până pe poziția 65, Cîrstea depășindu-le pe Danielle Collins și Donna Vekic.

Rezultatele Soranei Cîrstea la New York, în 2025

  • victorie 7-5, 6-0 cu Solana Sierra, în turul întâi al probei individuale
  • înfrângere 7-6, 6-7, 6-4 cu Karolina Muchova, în turul secund al probei individuale
  • înfrângere alături de Anna Kalinskaya 7-5, 6-4 cu Kessler / Stearns, în turul întâi al probei de dublu

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea ny 2025
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați înaintea tragediei soldate cu 15 decese
De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați &icirc;naintea tragediei soldate cu 15 decese
ULTIMELE STIRI
Drake a pariat o sumă uriașă pe campionul US Open 2025. Pe cine a mizat artistul și c&acirc;nd se joacă semifinalele
Drake a pariat o sumă uriașă pe campionul US Open 2025. Pe cine a mizat artistul și când se joacă semifinalele
Vinovatul pentru eșecul de la Hacken, OUT de la CFR Cluj! Neluțu Varga nu se joacă
Vinovatul pentru eșecul de la Hacken, OUT de la CFR Cluj! Neluțu Varga nu se joacă
Fotbalistul care are &bdquo;interzis&rdquo; la națională. Mircea Lucescu: &bdquo;Prefer să nu-l mai chem&rdquo;
Fotbalistul care are „interzis” la națională. Mircea Lucescu: „Prefer să nu-l mai chem”
Gigi Becali nu a trecut cu vederea mutarea lui Ianis Hagi la Alanyaspor: &bdquo;Nu prea a demonstrat acolo&rdquo;
Gigi Becali nu a trecut cu vederea mutarea lui Ianis Hagi la Alanyaspor: „Nu prea a demonstrat acolo”
Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!
Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a anunțat jucătorul pe care vrea să-l transfere la FCSB: &rdquo;&Icirc;mi place. M-a sunat cineva&rdquo;

Gigi Becali a anunțat jucătorul pe care vrea să-l transfere la FCSB: ”Îmi place. M-a sunat cineva”

Louis Munteanu, la preț-promo pentru FCSB: dezvăluirea lui Gigi Becali

Louis Munteanu, la preț-promo pentru FCSB: dezvăluirea lui Gigi Becali

Radu Drăgușin, OUT! Decizia luată de Tottenham

Radu Drăgușin, OUT! Decizia luată de Tottenham

Ce mai face și unde antrenează Vasile Miriuță: &bdquo;Dacă vă spun ce salarii sunt, &icirc;ncepeți să r&acirc;deți!&ldquo;

Ce mai face și unde antrenează Vasile Miriuță: „Dacă vă spun ce salarii sunt, începeți să râdeți!“

Gigi Becali tună și fulgeră! Ceartă &icirc;n direct cu Marian Aliuță: &bdquo;Ce bani mi-ai dat tu mie &icirc;mprumut?&rdquo;

Gigi Becali tună și fulgeră! Ceartă în direct cu Marian Aliuță: „Ce bani mi-ai dat tu mie împrumut?”

FCSB, sancțiune usturătoare: amendă și &icirc;nchiderea partială a stadionului. Explicația deciziei

FCSB, sancțiune usturătoare: amendă și închiderea partială a stadionului. Explicația deciziei

CITESTE SI
Ilie Bolojan: &bdquo;Cel puţin o treime&rdquo; din comunele din Rom&acirc;nia nu acoperă nici măcar salariile din veniturile &icirc;ncasate

stirileprotv Ilie Bolojan: „Cel puţin o treime” din comunele din România nu acoperă nici măcar salariile din veniturile încasate

&rdquo;Sunt at&acirc;t de frumoasă &icirc;nc&acirc;t bărbații nu vor să fie cu mine&rdquo;. Modelul suedez care se pl&acirc;nge de abstinență

protv ”Sunt atât de frumoasă încât bărbații nu vor să fie cu mine”. Modelul suedez care se plânge de abstinență

De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați &icirc;naintea tragediei soldate cu 15 decese

stirileprotv De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați înaintea tragediei soldate cu 15 decese

Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing

stirileprotv Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!