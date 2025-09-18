Vara frumoasă a Soranei Cîrstea s-a încheiat, la Korea Open 2025, în turul II. De la jumătatea lunii iulie, „Sori“ a înregistrat următoarele cifre: 20 de meciuri, 15 victorii și doar 5 înfrângeri. Din păcate, două dintre eșecuri au fost cu Iga Swiatek, prea mare pentru campioana noastră.

După înfrângerea de la Cincinnati, pe 13 august (4-6, 3-6), astăzi dimineață, în turul II de la Korea Open, cele două rivale au ajuns, din nou, față în față. Și, încă o dată, pentru a cincea oară în cinci confruntări, câștig de cauză a avut jucătoarea din Polonia: 6-3, 6-2, după un meci de o oră și 34 de minute.

După această înfrângere, Cîrstea s-a ales cu un cec, în valoare de 15,700 de dolari pentru prezența în turul II. În clasamentul live, actualizat în timp real, românca ocupă locul 63 WTA. Ceea ce reprezintă o performanță incredibilă din motivul explicat de Sport.ro aici.

Pentru Iga Swiatek, urmează partida din sferturile Korea Open cu Barbora Krejcikova (39 WTA) sau cu Emma Răducanu (33 WTA).

