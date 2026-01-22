Naomi Osaka - Sorana Cîrstea 6-3, 4-6, 6-2, în turul 2 al Openului Australian

Naomi Osaka (28 de ani, 17 WTA) a reușit să câștige patru titluri de mare șlem, dar și să strice imaginea ultimului meci jucat de Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) în competiția de la Melbourne.

Sportiva japoneză a venit cu o serie de replici acide, în interviul oferit pe teren, imediat după salutul rece pe care Sorana Cîrstea i l-a oferit, alături de câteva critici.

Japoneza Naomi Osaka , replici acide la adresa româncei Sorana Cîrstea, la Melbourne

„Sorana Cîrstea e o luptătoare dură. De ce a fost nevoie pentru a câștiga această luptă dură?,” a fost întrebată Naomi Osaka.

„Aparent, destul de multe strigăte 'come on!', care pare că au deranjat-o foarte mult, dar, indiferent. Am încercat să joc bine, am comis multe erori neforțate, dar am dat tot ce am mai bun.

E o jucătoare grozavă, cred că acesta a fost ultimul ei Australian Open, așa că... îmi pare rău că s-a supărat,” a replicat Naomi Osaka, nearătând vreo intenție de a-și cere scuze, într-un stil văzut mai des la rapperi, decât pe terenul de tenis.

„Asta a fost problema, că ai încercat să te încurajezi între serve?”, a fost a doua întrebare adresată japonezei.

„Cred că da, însă ar fi putut să îmi ceară asta direct. Frate,” s-a pronunțat Naomi Osaka, întorcându-se cu corpul, insinuând că, în timpul meciului, între jucătoare, distanța este suficient de mică pentru a face un mesaj auzit.

Dincolo de cuvinte, atitudinea japonezei Naomi Osaka din interviul oferit pe teren, dar și în timpul jocului, prin tertipurile folosite, poate fi interpretată ca o gravă lipsă de respect afișată față de Sorana Cîrstea.