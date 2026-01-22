VIDEO Naomi Osaka, rapper sau jucătoare de tenis? Japoneza a insultat-o pe Sorana Cîrstea, la ultimul meci al carierei, în Melbourne

Marcu Czentye
Naomi Osaka nu a arătat sportivitate față de Sorana Cîrstea, în ultimul meci al carierei pentru sportiva din România, la Openul Australian.

Naomi OsakaAustralian Open 2026Tenis WTASorana Cirstea
Naomi Osaka (28 de ani, 17 WTA) a reușit să câștige patru titluri de mare șlem, dar și să strice imaginea ultimului meci jucat de Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) în competiția de la Melbourne.

Sportiva japoneză a venit cu o serie de replici acide, în interviul oferit pe teren, imediat după salutul rece pe care Sorana Cîrstea i l-a oferit, alături de câteva critici.

Japoneza Naomi Osaka , replici acide la adresa româncei Sorana Cîrstea, la Melbourne

„Sorana Cîrstea e o luptătoare dură. De ce a fost nevoie pentru a câștiga această luptă dură?,” a fost întrebată Naomi Osaka.

„Aparent, destul de multe strigăte 'come on!', care pare că au deranjat-o foarte mult, dar, indiferent. Am încercat să joc bine, am comis multe erori neforțate, dar am dat tot ce am mai bun.

E o jucătoare grozavă, cred că acesta a fost ultimul ei Australian Open, așa că... îmi pare rău că s-a supărat,” a replicat Naomi Osaka, nearătând vreo intenție de a-și cere scuze, într-un stil văzut mai des la rapperi, decât pe terenul de tenis.

„Asta a fost problema, că ai încercat să te încurajezi între serve?”, a fost a doua întrebare adresată japonezei.

„Cred că da, însă ar fi putut să îmi ceară asta direct. Frate,” s-a pronunțat Naomi Osaka, întorcându-se cu corpul, insinuând că, în timpul meciului, între jucătoare, distanța este suficient de mică pentru a face un mesaj auzit.

Dincolo de cuvinte, atitudinea japonezei Naomi Osaka din interviul oferit pe teren, dar și în timpul jocului, prin tertipurile folosite, poate fi interpretată ca o gravă lipsă de respect afișată față de Sorana Cîrstea.

Naomi Osaka, răspunsuri care nu demonstrează niciun regret

La fileu, Sorana Cîrstea i-a strâns mâna scurt niponei, moment care a enervat-o pe asiatică. „Pentru ce a fost asta?”, a întrebat-o Naomi Osaka pe Sorana Cîrstea, de față cu arbitrul.

„Ce a fost? Nu ai fost fair-play, prieteno. Joci de atâta vreme în circuit și nu ai idee despre interdicția de a vorbi,” i-a replicat Sorana Cîrstea.

Reacția Soranei Cîrstea a venit după ce Naomi Osaka și-a acordat un time-out medical, la 2-1 în setul decisiv, pauză după care a reușit să câștige un game la zero, pe propriul serviciu, fără să arate vreo slăbiciune fizică.

La două game-uri distanță, Naomi Osaka a vorbit între serviciile Soranei Cîrstea, lucru prin care a încercat, din nou, să perturbe starea de concentrare a româncei. Tertipurile asiaticei au funcționat, dar replicile acide ale japonezei Naomi Osaka au avut o sincronizare diabolică, având în vedere că aceasta a fost ultima partidă a Soranei Cîrstea la Melbourne.

