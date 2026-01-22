Naomi Osaka s-a impus în fața Soreni Cîrstea cu scor 6-3, 4-6, 6-2, în turul doi al Openului Australian.

Meciul a fost unul palpitant, iar sportiva româncă a dictat ritmul în setul al doilea și s-a impus cu 6-4, dar nu a reușit să o facă și în final.



Sorana Cîrstea, dezamăgită și nervoasă când a părăsit arena de la Australian Open



Sorana Cîrstea i-a reproșat lui Naomi Osaka faptul că nu a fost fair play și a vorbit între servicii, interval care este considerat ca făcând parte din timpul jocului, potrivit regulamentelor WTA.

Tenismena a fost vizibil deranjată de acest aspect, iar pe lângă faptul că i-a semnalat acest lucru arbitrei de scaun, românca i-a reproșat direct și adversarei sale acest aspect. VEZI AICI ce i-a spus Sorana Cîrstea lui Naomi Osaka.

Românca a părăsit arena de la Australian Open furioasă ,chiar dacă a fost ultima ei participare la turneul de Mare Șlem din Australia. Ea a zâmbit doar în momentul în care i-a salutat pe fani.



foto: captură Eurosport

