Răsturnare de situație în privința retragerii Soranei Cîrstea?!

Las o mică portiță deschisă, acolo, însă decizia va fi luată la final de an. Vreau să mă bucur în continuare de tot ce îmi oferă tenisul” , a declarat Sorana Cîrstea.

„Doi-trei ani pot spune sigur că nu voi mai juca, dar ce am învățat în acest an este faptul că uneori nu trebuie să planifici atât de mult. Și în momentul de față mă bucur enorm de mult de acest sport și sunt extrem de fericită să pot să fiu la un nivel atât de înalt și să mă bucur de tot ce mi se întâmplă. Vom vedea.

Cîrstea a spus că uneori nu totul trebuie să fie planificat, motiv pentru care vrea să lase „o portiță deschisă” scenariului în care își va continua cariera și în 2027.

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Cîrstea era sigură că se va retrage

În luna decembrie a anului trecut, Sorana Cîrstea a anunțat că își va încheia cariera în 2026.

”Iubesc tenisul...

Iubesc disciplina, rutina, munca grea. Competiția și adrenalina îmi hrănesc sufletul. Dar ca orice lucru în viață, trebuie să ajungă la un sfârșit.

Anul viitor va fi al 20-lea an în turneu ca jucătoare profesionistă de tenis. Nu m-am așteptat niciodată să concurez atât de mult timp, dar ultimii doi ani au fost cei mai fericiți pe teren și m-au făcut să continui. Acestea fiind spuse, am decis acum că 2026 va fi ultimul meu an în circuit.

Când iubești ceva atât de mult, nu e ușor să spui 'la revedere'. Deocamdată nu este un rămas bun, ci un 'ne mai vedem o dată'.

Încă mai am multe lucruri pe care vreau să le perfecționez, am obiective și ambiții, așa că sper să pot realiza unele dintre ele anul viitor și să închei această carieră minunată într-o notă înaltă și în termenii mei.

Ador tenisul și sunt foarte norocoasă și recunoscătoare pentru tot ce mi-a oferit și m-a învățat. Acest sport i-a permis unei fetițe de 4 ani, ținând racheta pentru prima dată, să-și trăiască visul. Un vis frumos în care toate sacrificiile au meritat din plin.

Aștept cu drag toți fanii, prietenii și cei dragi alături de teren pentru un ultim dans în jurul lumii.

Mulțumesc Tenis, îți voi rămâne dator pe veci.

Ne vedem în 2026 și vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul necondiționat!”, a fost mesajul Soranei Cîrstea, pe rețelele sociale.