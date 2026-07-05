Sorana Cîrstea nu și-a ascuns frustrarea după ce a fost eliminată de la Wimbledon: „Meciurile acestea dor!”

Aflată la ultimul sezon al carierei, jucătoarea din România a ratat șansa unei prime calificări în optimile de finală ale turneului de Grand Slam londonez. Disputa cu Linda Noskova s-a întins pe durata a peste două ore și a fost decisă în tiebreak-ul setului decisiv, deși sportiva noastră a avut o minge de meci.

Regretul unei șanse ratate

La finalul partidei, Cîrstea nu și-a ascuns tristețea cauzată de modul în care a pierdut confruntarea, mai ales că a avut ocazia să închidă meciul.

„O înfrângere care doare. Meciurile acestea dor mult mai mult decât cele pierdute cu 6-2, 6-2. Mai ales că am avut minge de meci și am simțit că am avut foarte multe șanse și cumva nu s-au legat lucrurile

Am încercat tot ce am putut astăzi, am luptat cu tot ce-am avut. Din nou, uneori tenisul poate nu e corect. Pierzi anumite meciuri pe care poate ai merita să le câștigi și uneori câștigi când n-ai merita să o faci”, a spus jucătoarea, potrivit Eurosport.

Românca a explicat unde a greșit în momentele importante și a subliniat că micile detalii fac diferența. „Probabil ar fi trebuit să fiu puțin mai agresivă pe serviciul doi. La mingea de meci, am avut un retur pe serviciul al doilea, acolo probabil ar fi trebuit să dau mai agresiv. Sunt mici detalii. Meciuri ca acesta se joacă la un punct, două diferență. [...] Au fost câteva mingi la care aș fi putut să iau câteva decizii mai disciplinate, mai corecte”, a explicat sportiva.