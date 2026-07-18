S-a scris recent că Nicolae Stanciu ar avea o înțelegere verbală cu ”U” Cluj și că mutarea ar urma să se efectueze în iarnă, atunci când se încheie campionatul în China.

În același timp, Gigi Becali ar fi auzit de înțelegerea dintre Stanciu și ”U” Cluj și ar fi gata să deturneze transferul și să-l ademenească pe jucător la FCSB.

Ce a făcut Nicolae Stanciu la câteva zile după ce s-a scris că revine în Superliga

Sâmbătă, de la 14:35 ora României, a avut loc meciul dintre Dalian Yingbo și Shandong Taishan, din etapa cu numărul 19 din Superliga Chinei. Cele două s-au înfruntat pe ”Dalian Suoyuwan Football Stadium”.

În minutul 56, Nicolae Stanciu, integralist la Dalian, a înscris din pasa lui Frank Acheampong. La capătul celor 90 de minute, el a fost punctat cu nota 9,2 de portalul de specialitate FlashScore.