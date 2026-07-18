S-a scris recent că Nicolae Stanciu ar avea o înțelegere verbală cu ”U” Cluj și că mutarea ar urma să se efectueze în iarnă, atunci când se încheie campionatul în China.
În același timp, Gigi Becali ar fi auzit de înțelegerea dintre Stanciu și ”U” Cluj și ar fi gata să deturneze transferul și să-l ademenească pe jucător la FCSB.
Ce a făcut Nicolae Stanciu la câteva zile după ce s-a scris că revine în Superliga
Sâmbătă, de la 14:35 ora României, a avut loc meciul dintre Dalian Yingbo și Shandong Taishan, din etapa cu numărul 19 din Superliga Chinei. Cele două s-au înfruntat pe ”Dalian Suoyuwan Football Stadium”.
În minutul 56, Nicolae Stanciu, integralist la Dalian, a înscris din pasa lui Frank Acheampong. La capătul celor 90 de minute, el a fost punctat cu nota 9,2 de portalul de specialitate FlashScore.
Ce a spus Radu Constantea, președintele lui ”U” Cluj, despre transferul lui Stanciu
Radu Constantea, președintele lui ”U” Cluj, a reacționat după ce s-a scris despre înțelegerea verbală dintre clubul ardelean și Nicolae Stanciu și a explicat că cele două părți ar fi departe de un aranjament.
”Este un jucător pe care ni l-am dorit, dar nivelul salarial pe care îl oferim noi astăzi încă este departe de nivelul salarial pe care Stanciu îl are în China. Vedem, încă mai e sub contract cu echipa din China.
(n.r. Dacă e o pistă complet pierdută) Atâta timp cât vom avea o șansă, cu siguranță vom încerca, vor fi discuții, dar suntem departe de a avea o înțelegere”, a spus Radu Constantea la televiziunea Digi Sport.
Cifrele lui Nicolae Stanciu
- FCSB: 136 meciuri jucate, 33 goluri înscrise, 24 pase decisive
- Slavia Praga: 112 meciuri jucate, 26 goluri înscrise, 28 pase decisive
- Damac: 59 meciuri jucate, 11 goluri înscrise, 15 pase decisive
- FC Vaslui: 55 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 6 pase decisive
- Wuhan Three Towns: 53 meciuri jucate, 11 goluri înscrise, 27 pase decisive
- Anderlecht: 53 meciuri jucate, 9 goluri înscrise, 10 pase decisive
- Alba Iulia: 34 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 2 pase decisive
- Yingbo: 12 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 2 pase decisive
- Al Ahli: 10 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 3 pase decisive
- Genoa: 7 meciuri jucate, 1 gol înscris, 0 pase decisive