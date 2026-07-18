FCSB s-a lămurit deja în cazul lui Aymen Boutoutaou. Decizia luată după primul antrenament

Ce a făcut Nicolae Stanciu la câteva zile după ce s-a scris că revine în Superliga

Antonio Folha, antrenorul celor de la CFR Cluj, a transmis că elevii săi nu au voie să greșească așa cum au făcut-o la golurile încasate din meciul cu Oțelul Galați.

Reacția lui Antonio Folha după Oțelul Galați - CFR Cluj 2-1

Cu toate acestea, Folha s-a declarat mândru de evoluția generală a elevilor săi și a recunoscut că problemele financiare afectează echipa.

„E ușor să explici cele două goluri primite. Primul direct după un corner, iar al doilea la câteva secunde după alt corner. La acest nivel, nu putem face greșeli de genul ăsta. Eram pregătiți dinainte, analizasem, însă din cauza anumitor detalii am primit gol.

Sunt foarte mulțumit de cei doi fundași centrali pe care i-am avut astăzi. Nu am început prea bine jocul, dar apoi l-am controlat, am făcut o repriză secundă grozavă, dar am făcut o greșeală care ne-a costat.

Folha: „Problemele financiare ne afectează”

Înainte să ajung aici, știam de problemele financiare. Dar stafful tehnic încearcă mereu să își facă treaba cât poate de bine. Desigur că ne afectează, dar sunt foarte mândru de cum s-au comportat și cum au jucat elevii mei astăzi.

(n.r. întrebat de schimbarea din minutul 83) I-am scos pe Camora pentru că Simao e un fundaș foarte bun. Am vrut să am jucători proaspeți. N-are nicio logică să te gândești că din cauza asta am primit gol”, a declarat Antonio Folha, la finalul meciului, potrivit digisport.ro.

Oţelul a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia CFR Cluj, în prima etapă a Superligii. Pentru învingători au marcat Lameira (4') și Patrick (86'), iar pentru învinși a punctat Cordea (58').

Caseta meciului