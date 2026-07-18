După nouă ani pe Anfield, Mohamed Salah, care este cotat la 22 de milioane de euro de site-urile de specialitate, a plecat de la Liverpool. El și-a trecut în CV toate trofeele la gruparea ”cormoranilor”.

Acord cu Mohamed Salah! Egipteanul va încasa 12.000.000 de € pe an. Cu cine s-a înțeles

Potrivit beIN Sports, Mohamed Salah s-a înțeles cu Beșiktaș pentru un contract valabil pe un sezon cu posibilitatea prelungirii pe încă un an. Publicația turcă a dezvăluit că starul egiptean va încasa 12 milioane de euro pe an la Beșiktaș, care a terminat pe 4 în clasamentul sezonului trecut.

”Potrivit reporterului nostru, Tayfun Akkaya, oficialii lui Beșiktaș au ajuns la un acord cu superstarul în vârstă de 34 de ani în privința tuturor aspectelor financiare. Mai mult, cele două părți urmează să aibă în curând o întâlnire față în față.

De asemenea, s-a aflat că extrema dreaptă egipteană va semna un contract valabil pe un an, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon, și va încasa 12 milioane de euro anual”, a scris sursa anterior menționată.

Salah a mai jucat pentru El Mokawloon, Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma și Liverpool de-a lungul carierei sale. La ”cormorani” și-a dobândit statutul de faraon

Jurgen Klopp, mesaj pentru Salah după ce egipteanul și-a anunțat plecarea de la Liverpool

Rebranduit de Jurgen Klopp, care l-a adus la Liverpool în 2017, Mohamed Salah a ajuns unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din istoria ”cormoranilor”, dar și din lume. Fotbalistul a doborât recorduri peste recorduri și a strâns peste 400 de apariții în toate competițiile la echipa de pe Anfield.

”Wow! Ce zboară timpul! Pleci cu un zâmbet pe față și pleci iubit de atât de mulți oameni. Cel mai bun lucru pe care îl poți face este să muncești din greu și să depui tot efortul, astfel încât atunci când ne vom întâlni în viitor, peste cinci, 10, 15, 20 de ani, să privim înapoi și să împărtășim cele mai frumoase amintiri din viața noastră”, a spus Jurgen Klopp, potrivit Liverpool.com.