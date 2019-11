Rafael Nadal PARTICIPA la Turneul Campionilor! Spaniolul si-a linistit fanii, dupa ce a abandonat turneul de la Paris

Rafael Nadal a publicat un mesaj oficial pe Twitter inaintea deplasarii spre Londra pentru Turneul Campionilor, ultima competitie individuala relevanta a sezonului 2019.

In dubii dupa accidentarea abdominala suferita la Paris, inainte de disputarea semifinalei programate impotriva canadianului Denis Shapovalov, participarea lui Rafa in capitala Marii Britanii a fost lamurita de insusi liderul mondial ATP.

Rafael Nadal: „Voi face deplasarea la Londra, desi am o mica intindere la abdomen”

„Salutare tuturor. Ieri am avut un control cu raze X in Mallorca si, in ciuda faptului ca am suferit o mica intindere in partea dreapta a abdomenului, voi face deplasarea la Londra. Joi sau vineri voi incepe sa ma adaptez noii metode de serviciu. Ideea este sa fiu apt de joc pentru Turneul Campionilor din Londra. Va multumesc pentru sustinere”, a scris Rafa Nadal pe Twitter.

Nadal a urcat de luni, 4 noiembrie pe primul loc al ierarhiei ATP, la exact un an de cand era detronat de Novak Djokovic. Rafa va bifa lunea viitoare, odata cu startul Turneului Campionilor saptamana cu numarul 198 in fruntea clasamentului mondial.

Nadal, in grupa cu Medvedev, Tsitsipas si Zverev la Turneul Campionilor

Desi a avut ghinion cu accidentarea la Paris, Rafa a beneficiat de o tragere la sorti norocoasa pentru faza grupelor Turneului Campionilor 2019.

Nadal a fost alaturat lui Medvedev, Zverev si Tsitsipas in grupa Andre Agassi, a carei componenta in ordinea numerelor din clasament este urmatoarea:

• Rafael Nadal (numar 1 ATP)

• Daniil Medvedev (numar 4 ATP)

• Stefanos Tsitsipas (numar 6 ATP)

• Alexander Zverev (numar 7 ATP)

Luni, 11 noiembrie va fi ziua in care va avea loc prima etapa din grupa lui Rafa Nadal, spaniolul urmand sa inchida sesiunea de seara, intr-un meci cu Alexander Zverev, impotriva caruia are un palmares pozitiv de 5-0. De notat insa ca doar doua dintre intalnirile directe au avut loc pe hard, iar niciuna din cele 5 nu s-a desfasurat pe o suprafata hard indoor, precum cea utilizata la Turneul Campionilor.

Programul primei etape in grupa Andre Agassi, luni 11 noiembrie:

• Daniil Medvedev - Stefanos Tsitsipas, ora 16.00

• Rafael Nadal - Alexander Zverev, ora 22.00

Rafael Nadal a castigat in acest an turneele de mare slem Roland Garros si US Open. In finale, Rafa i-a invins pe Dominic Thiem, respectiv Daniil Medvedev.